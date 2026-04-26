Левски честити рождения ден на Наско Сираков с емоционално видео

  • 26 апр 2026 | 09:28
Левски честити рождения ден на Наско Сираков с емоционално видео

Левски пусна специална публикация в социалните мрежи, с която честити рождения ден на президента на клуба Наско Сираков. Една от най-големите легенди на “сините” навършва 64 години.

Ето какво пишат от клуба:

Днес своя 64-ти рожден ден празнува президентът на ПФК „Левски“ Наско Сираков.

Голмайстор, шампион, лидер и една от най-емблематичните фигури в историята на „Левски“, оставили дълбока следа както на терена, така и извън него.

През годините Наско Сираков многократно е доказвал своята силна връзка с клуба. В различни етапи от историята на „Левски“ той винаги е бил сред хората, които носят отговорност в най-важните моменти. През последните шест години тази отговорност придоби още по-голяма тежест, след като в мрачен период, белязан от изпитания, съмнения и необходимост от тежки решения, той застана най-отпред и пое своя дял от битката за стабилизирането и бъдещето на клуба.

Днес отправяме към него пожелания за здраве, нови сили, спокойствие и още много лични и професионални поводи за гордост. И най-важното да продължава да върви напред с онази вяра, характер и шампионски манталитет, които винаги са го отличавали.

Честит рожден ден, г-н Сираков!

Пътят продължава. Заедно.

Екипът на Sportal.bg честити рождения ден на Наско Сираков и му пожелава здраве и успехи!

