Шеф на Атлетико: Арсенал получи дузпичка, каквато в Европа обикновено не дават

Спортният директор на Атлетико Мадрид Матеу Алемани омаловажи дузпата, която Арсенал получи при снощното реми 1:1 между двата тима в полуфиналите на Шампионската лига. Той също така беше категоричен, че дузпата в полза на “дюшекчиите” е била по-ясната измежду двете.

“И за двата тима имаше по една дузпа, като нашата беше по-ясна. Да, при тяхната също имаше контакт, но обикновено никога не дават такава дузпа в Европа. Имаше сблъсък и малко единоборство… Изглежда ми като дузпичка, каквато в Европа не се свири. Но щом видях отсъждането, знаех, че ВАР нямаше да го отмени. Като цяло, днес ни липсваше малко късмет в някои неща. Разполагаме с шест дни, за да се подготвим за един финал с големи букви. Това беше мач на максимално ниво срещу съперник, който е сред най-добрите в света. Като цяло, двубоят беше доста равностоен, но ако погледнем головите положения, заслужавахме да си тръгнем с преднина преди реванша. Имахме възможности, но ни липсваха малко късмет и точност”, коментира Алемани след двубоя.

🚨 Atletico Madrid director Mateu Alemany: “Our penalty was clearer than theirs. It’s the kind of penalty that normally isn’t given in Europe, a soft one”.



“Once I saw it was given, I knew VAR wouldn’t overturn it”. pic.twitter.com/p3IixQlrH0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2026

Снимки: Gettyimages