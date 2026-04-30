Шеф на Атлетико: Арсенал получи дузпичка, каквато в Европа обикновено не дават

Спортният директор на Атлетико Мадрид Матеу Алемани омаловажи дузпата, която Арсенал получи при снощното реми 1:1 между двата тима в полуфиналите на Шампионската лига. Той също така беше категоричен, че дузпата в полза на “дюшекчиите” е била по-ясната измежду двете.

Арсенал не се пречупи в Мадрид и си тръгна с добър резултат

“И за двата тима имаше по една дузпа, като нашата беше по-ясна. Да, при тяхната също имаше контакт, но обикновено никога не дават такава дузпа в Европа. Имаше сблъсък и малко единоборство… Изглежда ми като дузпичка, каквато в Европа не се свири. Но щом видях отсъждането, знаех, че ВАР нямаше да го отмени. Като цяло, днес ни липсваше малко късмет в някои неща. Разполагаме с шест дни, за да се подготвим за един финал с големи букви. Това беше мач на максимално ниво срещу съперник, който е сред най-добрите в света. Като цяло, двубоят беше доста равностоен, но ако погледнем головите положения, заслужавахме да си тръгнем с преднина преди реванша. Имахме възможности, но ни липсваха малко късмет и точност”, коментира Алемани след двубоя.

