Разложен труп стресна националите на Иран

Националният отбор на Иран претърпя нов шок преди старта на участието си на Световното първенство. В автомобил край тренировъчния център на тима в Мексико е открит разлагащ се труп. Подозрителното превозно средство е било паркирано на мястото в продължение на няколко дни. Колата се е намирала на паркинга на супермаркет, разположен точно срещу тренировъчната база.

A decomposing body has been found in the trunk of a car outside the Tijuana stadium where Iran’s team is training for the World Cup. Authorities say the body was wrapped in a plastic bag and showed signs of violence. pic.twitter.com/Wq63VQj1bX — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 13, 2026

Прокуратурата на Тихуана, Мексико, съобщи, че полицейски патрул е открил тялото заради силната миризма, идваща от сив джип “Тойота”, в който се е намирало.

„При проверката на автомобила служителите са открили в багажника човек, увит в черен чувал, със следи от насилие“, се казва в първоначалния доклад на властите.

От прокуратурата допълват, че автомобилът е бил паркиран на същото място още от сряда.

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