Райс: Правилата в Шампионската лига са напълно различни от тези в Премиър лийг

Халфът на Арсенал Деклан Райс е категоричен, че правилата, които следват съдиите в Шампионската лига, са напълно различни от тези, според които взимат решенията си в Премиър лийг. Повод за това станаха казусите с отменената дузпа срещу Еберечи Езе и отсъдената такава за игра с ръка на Бен Уайт по време на вчерашния първи полуфинал в Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид.
"Мисля, че в Шампионската лига е напълно различно. Трябва да си много внимателен и в двете наказателни полета, защото те наказват абсолютно всичко.
Дузпата на Ебе бе чиста. Не знам защо не я отсъдиха. Мисля, че феновете провокираха това решение на съдията. Но това няма значение, продължаваме към следващата седмица и искаме да ги победим у дома.
Ръката на Бен Уайт? Все още не съм видял повторението. На първо четене си помислих, че ако беше в Премиър лийг, това може би нямаше да бъде отсъдено, защото ръката бе толкова близо до земята. Топката не отиваше към вратата. Но правилата в Шампионската лига са напълно различни. Там се гледа само това, че ръката е далеч от тялото. Просто така работят. В евротурнирите те наказват повече. Усещам го, откакто започнах да играя в Шампионската лига преди три години. Съдиите много бързо вземат решения, бързо свирят. Не можеш да направиш много по въпроса. Просто трябва да бъдеш внимателен", заяви Райс след вчерашния двубой.
Снимки: Gettyimages