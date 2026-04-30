  Райс: Правилата в Шампионската лига са напълно различни от тези в Премиър лийг

Райс: Правилата в Шампионската лига са напълно различни от тези в Премиър лийг

  • 30 апр 2026 | 13:20
Райс: Правилата в Шампионската лига са напълно различни от тези в Премиър лийг

Халфът на Арсенал Деклан Райс е категоричен, че правилата, които следват съдиите в Шампионската лига, са напълно различни от тези, според които взимат решенията си в Премиър лийг. Повод за това станаха казусите с отменената дузпа срещу Еберечи Езе и отсъдената такава за игра с ръка на Бен Уайт по време на вчерашния първи полуфинал в Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид.

"Мисля, че в Шампионската лига е напълно различно. Трябва да си много внимателен и в двете наказателни полета, защото те наказват абсолютно всичко.

Дузпата на Ебе бе чиста. Не знам защо не я отсъдиха. Мисля, че феновете провокираха това решение на съдията. Но това няма значение, продължаваме към следващата седмица и искаме да ги победим у дома.

Ръката на Бен Уайт? Все още не съм видял повторението. На първо четене си помислих, че ако беше в Премиър лийг, това може би нямаше да бъде отсъдено, защото ръката бе толкова близо до земята. Топката не отиваше към вратата. Но правилата в Шампионската лига са напълно различни. Там се гледа само това, че ръката е далеч от тялото. Просто така работят. В евротурнирите те наказват повече. Усещам го, откакто започнах да играя в Шампионската лига преди три години. Съдиите много бързо вземат решения, бързо свирят. Не можеш да направиш много по въпроса. Просто трябва да бъдеш внимателен", заяви Райс след вчерашния двубой.

Снимки: Gettyimages

Роналдо: Моят край наближава, нека се наслаждаваме на всеки мач

Роналдо: Моят край наближава, нека се наслаждаваме на всеки мач

Почетино иска да се завърне в Премиър лийг след Световното

Симоне Индзаги се разграничи от националния отбор на Италия, заяви, че учи английски

Скот Паркър вече не е мениджър на Бърнли

Предложили халф на Манчестър Юнайтед на Ювентус и Интер

На 40 години легендарният Ашли Йънг обяви край на славната си кариера

Левски с интерес към хърватски защитник

Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

Протоколен ли ще бъде реваншът на "Лаута"?

Започват полуфиналите в Лига Европа

Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

