Йоренте: Трябва да надградим

Маркос Йоренте говори след равенството 1:1 на своя Атлетико Мадрид в срещата от 1/2-финалите в Шампионската лига. Състезателя на "дюшекчиите" бе запитан дали според него този резултат е справедлив, като той отговори положеително.

Арсенал не се пречупи в Мадрид и си тръгна с добър резултат

"Абсолютно. Те доминираха през първото полувреме, а ние доминирахме през второто. Трябва да надградим върху това на реванша.

Коке: Имахме шанс да спечелим

Страдахме, за да си върнем контрола на топката и бързахме в последната третина от терена. Това се обърна срещу нас, защото не съумяхме да създадем много положения и се провалихме в това да капитализираме шансовете, които имахме.

Артета: Ние сме в страхотна позиция

Подобрихме се през второто полувреме и това е, което ще вземем за себе си.

Гризман: Това е начинът, по който трябва да действаме

Трябва да покачим интензитета си и да гледаме да създаваме повече положения едно в едно в последната третина, което по принцип те задържа в играта", каза Йоренте.

Гьокереш: Това бе само първото полувреме