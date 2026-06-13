Нюкасъл уреди Виктор Муньос на по-ниска цена от клаузата му, Реал ще получи половината

Нюкасъл е уредил трансфера на нападателя на Испания и Осасуна Виктор Муньос. Според “Ас” “свраките” ще платят малко над 30 милиона евро за правата му, въпреки че неговата освобождаваща клауза е в размер на 40 милиона. Към сумата ще има и бонуси, обвързани с представянето на играча, като те все се доуточняват между клубовете.

Реал Мадрид, който държи 50% от правата на Муньос, ще получи половината от сумата. Кралския клуб имаше опцията да привлече обратно нападателя, който бе част от академията на клуба. “Белите” обаче не смятат да се възползват от тази възможност и ще се задоволят с половината трансферна сума, която ще влезе в касата на клуба.

През миналия сезон Муньос изигра 36 мача за Осасуна, в които отбеляза седем попадения. През март дебютира с гол за националния отбор в контролата срещу Сърбия. На 25 май стана ясно, че той е в окончателния списък на Луис де ла Фуенте за Световното първенство.

🚨 BREAKING: Victor Muñoz is CLOSE TO JOINING Newcastle.



€30 million. Real Madrid will receive 50% of the fee. @diarioas pic.twitter.com/4Q5wOtzihC — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 13, 2026

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