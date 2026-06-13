Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Футбол свят
  3. Нюкасъл уреди Виктор Муньос на по-ниска цена от клаузата му, Реал ще получи половината

Нюкасъл уреди Виктор Муньос на по-ниска цена от клаузата му, Реал ще получи половината

  • 13 юни 2026 | 15:21
  • 1258
  • 1

Нюкасъл е уредил трансфера на нападателя на Испания и Осасуна Виктор Муньос. Според “Ас” “свраките” ще платят малко над 30 милиона евро за правата му, въпреки че неговата освобождаваща клауза е в размер на 40 милиона. Към сумата ще има и бонуси, обвързани с представянето на играча, като те все се доуточняват между клубовете.

Реал Мадрид, който държи 50% от правата на Муньос, ще получи половината от сумата. Кралския клуб имаше опцията да привлече обратно нападателя, който бе част от академията на клуба. “Белите” обаче не смятат да се възползват от тази възможност и ще се задоволят с половината трансферна сума, която ще влезе в касата на клуба.

През миналия сезон Муньос изигра 36 мача за Осасуна, в които отбеляза седем попадения. През март дебютира с гол за националния отбор в контролата срещу Сърбия. На 25 май стана ясно, че той е в окончателния списък на Луис де ла Фуенте за Световното първенство.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Райън Кристи подписа нов договор с Борнемут

Райън Кристи подписа нов договор с Борнемут

  • 13 юни 2026 | 15:53
  • 274
  • 0
Парис Хилтън видя първата американска победа

Парис Хилтън видя първата американска победа

  • 13 юни 2026 | 15:45
  • 488
  • 1
Разложен труп стресна националите на Иран

Разложен труп стресна националите на Иран

  • 13 юни 2026 | 15:35
  • 811
  • 0
Една легенда посети лагера на Шотландия и надъха тима преди дебютния им двубой

Една легенда посети лагера на Шотландия и надъха тима преди дебютния им двубой

  • 13 юни 2026 | 15:28
  • 630
  • 1
Първият голям фаворит излиза на сцената: Бразилия срещу гордостта на Африка

Първият голям фаворит излиза на сцената: Бразилия срещу гордостта на Африка

  • 13 юни 2026 | 14:49
  • 3033
  • 28
Мбапе призна, че е свирил на флейта, обеща да отпразнува по различен начин свой гол срещу Сенегал

Мбапе призна, че е свирил на флейта, обеща да отпразнува по различен начин свой гол срещу Сенегал

  • 13 юни 2026 | 14:29
  • 505
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски не играе само за себе си, може да докара 500 000 евро на всеки тим в efbet Лига

Левски не играе само за себе си, може да докара 500 000 евро на всеки тим в efbet Лига

  • 13 юни 2026 | 11:39
  • 20443
  • 99
Късметът се усмихна на Никола Цолов и му донесе подиум в Барселона

Късметът се усмихна на Никола Цолов и му донесе подиум в Барселона

  • 13 юни 2026 | 16:01
  • 8202
  • 5
Веласкес: Вървим с малки крачки напред, важен е настоящият момент

Веласкес: Вървим с малки крачки напред, важен е настоящият момент

  • 13 юни 2026 | 14:22
  • 7613
  • 14
Историческа първа намеса на ВАР по едно от новите правила

Историческа първа намеса на ВАР по едно от новите правила

  • 13 юни 2026 | 10:08
  • 19309
  • 9
Първият голям фаворит излиза на сцената: Бразилия срещу гордостта на Африка

Първият голям фаворит излиза на сцената: Бразилия срещу гордостта на Африка

  • 13 юни 2026 | 14:49
  • 3033
  • 28
САЩ унищожи Парагвай в най-резултатния мач от старта на Мондиал 2026

САЩ унищожи Парагвай в най-резултатния мач от старта на Мондиал 2026

  • 13 юни 2026 | 06:02
  • 70181
  • 78