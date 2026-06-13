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Райън Кристи подписа нов договор с Борнемут

  • 13 юни 2026 | 15:53
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Райън Кристи подписа нов договор с Борнемут

Шотландският полузащитник Райън Кристи подписа нов тригодишен договор с английския елитен Борнемут, съобщиха „черешките“ на официалната си страница. 31-годишният футболист до момента е изиграл 177 мача за тима и е вкарал 10 гола, откакто пристигна от Селтик (Глазгоу) преди пет години.

През изминалата кампания 2025/26 изигра 26 мача, като помогна за 6-ото място в крайното класиране, което ги отведе за първи път в европейските клубни турнири.

Кристи, който в момента е в САЩ на Световното първенство с националния отбор на Шотландия, каза по въпроса: „Брилянтно! И съм максимално развълнуван. Особено след сезона, който завършихме. Беше една невероятна година с класиране на нашия клуб за Европа. И сега с ентусиазъм гледам напред към следващия сезон".

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