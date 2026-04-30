Гризман: Това е начинът, по който трябва да действаме

Антоан Гризман говори след равенството 1:1 на неговия Атлетико Мадрид в първия 1/2-финален сблъсък с Арсенал в Шампионската лига. След края на двубоя Гризман бе определен за най-добър играч в мача.

Арсенал не се пречупи в Мадрид и си тръгна с добър резултат

"Искаме да стигнем финала. Готвих се много за днешния мач, както и за този в Лондон, и се надявам, че ще стигнем до финала.

Коке: Имахме шанс да спечелим

Играхме по-добре през второто полувреме. Също така играхме с повече интензитет. Това е начинът, по който трябва да действаме и така ще го направим в реванша - ще бъде страхотна среща", каза Гризман.