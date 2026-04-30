Артета за отменената дузпа: Това е срещу правилата, напълно неприемливо

Мениджърът на Арсенал Микел Артета остана изключително недоволен от решението на рефера Дани Макели да отмени дузпата, която самият той първоначално отсъди за нарушение на Давид Ханцко срещу Еберечи Езе. Контакт между двамата имаше, като бранителят не игра с топката, но въпреки това от ВАР посъветваха главния съдия да прегледа повторение на ситуацията и той в крайна сметка реши да отмени първоначалното си решение. Това щеше да бъде втора дузпа за Арсенал и трета в целия мач.

"След като се върнах в съблекалнята, говорих с момчетата и гледах инцидента с дузпата. Това е изключително разочароващо и досадно, защото беше против правилата и промени хода на мача. Много, много съм разочарован. Нямаше ясна и очевидна грешка. Имам предвид цялата последователност на действията. Отсъдил си дузпа и след това не можеш да отмениш решението, след като преглеждаш ситуацията 13 пъти. Това е грешно решение", заяви Артета.

Испанецът коментира и дузпата в полза на Атлетико Мадрид, която бе отсъдена отново след намесата на ВАР заради игра с ръка на Бен Уайт. Преди това обаче имаше рикошет в коляното на бранителя. В такива ситуации реферите в Премиър лийг почти никога не отсъждат дузпи, но не е така в Шампионската лига, което се видя и ден по-рано, когато бе отсъден 11-метров наказателен удар за подобна ситуация с Алфонсо Дейвис.

"В Премиър лийг това не е дузпа, но в Шампионската лига е. Мисля, че са последователни в това отношение, което се видя и вчера с Байерн. Разбира. защо днес това беше дузпа".

