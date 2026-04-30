Артета за отменената дузпа: Това е срещу правилата, напълно неприемливо

  • 30 апр 2026 | 09:27
  • 1651
  • 1
Мениджърът на Арсенал Микел Артета остана изключително недоволен от решението на рефера Дани Макели да отмени дузпата, която самият той първоначално отсъди за нарушение на Давид Ханцко срещу Еберечи Езе. Контакт между двамата имаше, като бранителят не игра с топката, но въпреки това от ВАР посъветваха главния съдия да прегледа повторение на ситуацията и той в крайна сметка реши да отмени първоначалното си решение. Това щеше да бъде втора дузпа за Арсенал и трета в целия мач.

"След като се върнах в съблекалнята, говорих с момчетата и гледах инцидента с дузпата. Това е изключително разочароващо и досадно, защото беше против правилата и промени хода на мача. Много, много съм разочарован. Нямаше ясна и очевидна грешка. Имам предвид цялата последователност на действията. Отсъдил си дузпа и след това не можеш да отмениш решението, след като преглеждаш ситуацията 13 пъти. Това е грешно решение", заяви Артета.

Испанецът коментира и дузпата в полза на Атлетико Мадрид, която бе отсъдена отново след намесата на ВАР заради игра с ръка на Бен Уайт. Преди това обаче имаше рикошет в коляното на бранителя. В такива ситуации реферите в Премиър лийг почти никога не отсъждат дузпи, но не е така в Шампионската лига, което се видя и ден по-рано, когато бе отсъден 11-метров наказателен удар за подобна ситуация с Алфонсо Дейвис.

"В Премиър лийг това не е дузпа, но в Шампионската лига е. Мисля, че са последователни в това отношение, което се видя и вчера с Байерн. Разбира. защо днес това беше дузпа".

Още от Футбол свят

УЕФА и Конкакаф задълбочават сътрудничеството си с Меморандум за разбирателство

УЕФА и Конкакаф задълбочават сътрудничеството си с Меморандум за разбирателство

  • 30 апр 2026 | 06:30
  • 486
  • 0
Чеферин подписа меморандум с КАФ

Чеферин подписа меморандум с КАФ

  • 30 апр 2026 | 06:12
  • 461
  • 0
Пет срещи продължиха груповата фаза на Копа Судамерикана

Пет срещи продължиха груповата фаза на Копа Судамерикана

  • 30 апр 2026 | 05:59
  • 880
  • 0
Симеоне: Бяхме по-добри през второто полувреме

Симеоне: Бяхме по-добри през второто полувреме

  • 30 апр 2026 | 05:24
  • 4559
  • 2
Йоренте: Трябва да надградим

Йоренте: Трябва да надградим

  • 30 апр 2026 | 05:20
  • 875
  • 0
Артета: Ние сме в страхотна позиция

Артета: Ние сме в страхотна позиция

  • 30 апр 2026 | 04:55
  • 3373
  • 1
Виж всички

ЦСКА е на финал за Купата! Участието на Лудогорец в Европа под сериозен въпрос

ЦСКА е на финал за Купата! Участието на Лудогорец в Европа под сериозен въпрос

  • 29 апр 2026 | 20:56
  • 152779
  • 780
Янев след успеха: Феновете са сърцето, но аз трябва да съм разумът на ЦСКА

Янев след успеха: Феновете са сърцето, но аз трябва да съм разумът на ЦСКА

  • 29 апр 2026 | 21:23
  • 27857
  • 107
Протоколен ли ще бъде реваншът на "Лаута"?

Протоколен ли ще бъде реваншът на "Лаута"?

  • 30 апр 2026 | 07:25
  • 3881
  • 10
Епичен финал! Нефтохимик шокира Левски в София

Епичен финал! Нефтохимик шокира Левски в София

  • 29 апр 2026 | 20:56
  • 58617
  • 17
Арсенал не се пречупи в Мадрид и си тръгна с добър резултат

Арсенал не се пречупи в Мадрид и си тръгна с добър резултат

  • 29 апр 2026 | 23:58
  • 49647
  • 381
Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

  • 30 апр 2026 | 06:16
  • 4657
  • 2