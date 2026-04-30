  • 30 апр 2026 | 15:58
Облак: Всички в Атлетико сме съгласни с решението на съдията

Вратарят на Атлетико Мадрид Ян Облак заяви, че той и неговите съотборници смятат, че реферът е взел правилно решение при отмяната на втората дузпа за Арсенал. Късно снощи мадридчани и лондончани завършиха наравно 1:1 в първи полуфинален сблъсък в Шампионската лига след две попадения от дузпи на Виктор Гьокереш и Хулиан Алварес. През втората част на срещата реферът Дани Макеле отсъди нов 11-метров наказателен удар, този път за фал срещу Еберечи Езе, но след намеса на ВАР и преглед на положението на монитор това решение бе отменено.

“Беше интензивен мач, двата отбора го направиха такъв и търсеха победата, но смятам, че ние играхме добре. При този резултат много неща остават за разрешаване в реванша в Лондон. Винаги има облекчение, когато една дузпа бъде отменена. Надявах се, че така или иначе ще я отменят. Съдията реши да промени решението си и всички ние сме съгласни с него. Бях близо да хвана първата дузпа, но не се получи заради силата на изпълнението. Той шутира много мощно, но всичко това е в миналото. Сега трябва да се съсредоточим върху двубоя през уикенда, а след това върху този в Лондон. Няма да мислим за предишния мач, който загубихме с 4:0. Вярвам, че ще бъде различен мач и важното е да стигнем до положителен резултат, който да ни прати на финала. Арсенал също иска да спечели Шампионската лига, така че първо трябва да ги победим”, заяви Облак.

Снимки: Gettyimages

