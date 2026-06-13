Една легенда посети лагера на Шотландия и надъха тима преди дебютния им двубой

Един от най-известните готвачи в света, Гордън Рамзи, посети лагера на Шотландия в Бостън и подкрепи своите сънародници преди дебюта им на Мондиал 2026 срещу Хаити. Той изглежда част от тренировката на “тартановата армия”, поговори с някои от футболистите на тима и дори обсъди храна и рецепти по време на гостуването си. Носителят на три звезди “Мишелин”, най-високото възможно ниво в света на готварството, сподели още, че атмосферата в отбора е наелектризираща , а част от футболистите са искали да получат маса в най-новия елитен ресторант на Рамзи в Лондон - Щастливият котарак.

Scott McTominay trains with his Scotland teammates as Gordon Ramsay watches on 🏆 pic.twitter.com/NkeH7VQeS4 — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 12, 2026

“Скот Мактоминей ми разказа за ризотото в Италия и колко е притеснен относно нестабилния пазар на акции. Казах му: “Скот, престани да се тревожиш за скапания стоков пазар и се фокусирай върху мача. Ще се видим на мача с Бразилия. Беше невероятно преживяване. Отчаяно исках да се появя на терена там с тях, бях много развълнуван, ако трябва да съм честен. От много време не сме били на такова ниво и е време да оставим своя отпечатък. За това просто го направете. Те са спокойни, фокусирани, хранят се добре, хидратирани са. Видях и мениджърът Стийв (Кларк), поговорих със Скот. Атмосферата в лагера на отбора е наелектризираща”, обясни Рамзи.

Дебютният двубой на Шотландия на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада е тази нощ от 4:00 българско време, когато те излизат срещу Хаити. Те са в една група с отборите още на Мароко и Бразилия.

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Снимки: Gettyimages