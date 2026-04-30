Артета: Ние сме в страхотна позиция

Микел Артета говори след равенството 1:1 на водения от него Арсенал срещу Атлетико Мадрид в първия 1/2-финал от тазгодишното издание на Шампионската лига. За първи път в историята си "артилеристите" стигнаха до две поредни участия във финалната четворка на най-престижния европейски клубен турнир, след като през миналата година също бяха в тази фаза, а ако спечелят реванша в Лондон следващата седмица, то те ще играят на първи финал в надпреварата от 2006 г.

Арсенал не се пречупи в Мадрид и си тръгна с добър резултат

"Направихме много позитивни и много добри неща. Минахме през много позитивни моменти. Знаехме, че ще имаме топ моменти. Този отбор - историята и рекордът, който имат у дома, са невероятни. Така че, знаехме, че ще трябва да минем през това.

Гьокереш: Това бе само първото полувреме

Ние сме в страхотна позиция - полуфиналът в Шампионската лига. Ще играем през нашата публика - всичко е в нашите ръце.

Коке: Имахме шанс да спечелим

"Тук, на "Метрополитано, трябва да го изстрадаш. Много отбори тук са страдали, включително някои от най-добрите в света. Имахме някои много добри моменти в мача и моменти, в които трябваше да страдаме. Разликите са много малки.

Гризман: Това е начинът, по който трябва да действаме

Не ми хареса как започнахме второто полувреме – нямахме голям контрол. Последните 15 минути ни харесаха много повече", каза Артета.

