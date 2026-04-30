Симеоне за ПСЖ - Байерн: Всички се радват на такъв мач, но аз бих обърнал внимание на петте допуснати гола

Повечето футболни личности, специалисти и фенове изпаднаха във възторг от зрелищната домакинска победа на Пари Сен Жермен с 5:4 над Байерн (Мюнхен) в първия полуфинал на Шампионската лига. Въпреки това наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне призна, че не би се очаровал, ако неговият тим допусне пет гола в един двубой.

“Когато даден мач завърши 5:4, всички възкликват: “Какъв страхотен мач!” Аз обаче бих изтъкнал, че са ни вкарали цели пет гола. Не знам дали това е добър двубой за нас, треньорите, но, разбира се, е приятен за гледане по телевизията”, заяви Симеоне след снощното реми 1:1 с Арсенал в другия полуфинал от турнира.

Diego Simeone on PSG vs Bayern: "When a game ends 5-4, everyone says: 'What a great game!' - I say: they scored 5 goals against us. I don't know if it's such a good game for us coaches - but on TV, it was of course nice to watch" pic.twitter.com/3UBm0uWLHf — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 30, 2026

Той също така говори за отсъдената дузпа за “артилеристите”, както и за отменената такава, която отново щеше да е в тяхна полза. “Според моето скромно мнение Виктор Гьокереш чакаше контакта, за да падне на земята. Ако е дузпа, нека наистина е такава. В другата ситуация, благодарение на ВАР, се видя, че всъщност нямаше дузпа”, обясни наставникът на мадридчани.

🚨 Diego Simeone: “In my humble opinion, Gyokeres waits for the contact to go down”.



“If it’s a penalty, it has to truly be a penalty. In the other situation, thanks to VAR, it was understood that it wasn’t a penalty”. pic.twitter.com/jXgLNpMTqU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2026

Освен това Ел Чоло увери, че голмайсторът на тима Хулиан Алварес ще може да играе в реванша, въпреки че беше принудително заменен във вчерашния двубой. “Хулиан ще играе във вторник срещу Арсенал, като Джулиано също ще бъде на разположение. Познавам играчите ми и определено не мога да видя как ще пропуснат полуфинален реванш”, добави той.

🚨🇦🇷 Diego Simeone: “Julián Álvarez will play on Tuesday against Arsenal

and Giuliano will be available too”.



“I know the players, I absolutely do not see them being out of a semi final return leg”. ⚔️ pic.twitter.com/0f7o8yJgUv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2026

