  • 30 апр 2026 | 15:03
Симеоне за ПСЖ - Байерн: Всички се радват на такъв мач, но аз бих обърнал внимание на петте допуснати гола

Повечето футболни личности, специалисти и фенове изпаднаха във възторг от зрелищната домакинска победа на Пари Сен Жермен с 5:4 над Байерн (Мюнхен) в първия полуфинал на Шампионската лига. Въпреки това наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне призна, че не би се очаровал, ако неговият тим допусне пет гола в един двубой.

Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

“Когато даден мач завърши 5:4, всички възкликват: “Какъв страхотен мач!” Аз обаче бих изтъкнал, че са ни вкарали цели пет гола. Не знам дали това е добър двубой за нас, треньорите, но, разбира се, е приятен за гледане по телевизията”, заяви Симеоне след снощното реми 1:1 с Арсенал в другия полуфинал от турнира.

Той също така говори за отсъдената дузпа за “артилеристите”, както и за отменената такава, която отново щеше да е в тяхна полза. “Според моето скромно мнение Виктор Гьокереш чакаше контакта, за да падне на земята. Ако е дузпа, нека наистина е такава. В другата ситуация, благодарение на ВАР, се видя, че всъщност нямаше дузпа”, обясни наставникът на мадридчани.

Освен това Ел Чоло увери, че голмайсторът на тима Хулиан Алварес ще може да играе в реванша, въпреки че беше принудително заменен във вчерашния двубой. “Хулиан ще играе във вторник срещу Арсенал, като Джулиано също ще бъде на разположение. Познавам играчите ми и определено не мога да видя как ще пропуснат полуфинален реванш”, добави той.

Снимки: Gettyimages

