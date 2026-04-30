Гьокереш: Това бе само първото полувреме

Виктор Гьокереш говори след равенството 1:1 на неговия Арсенал в първия полуфинален мач от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид. "Артилеристите" поведоха след точно изпълнена дузпа именно от Гоькереш, но Алварес от мадридчани изравни и остави реванша в Лондон отворен.

Арсенал не се пречупи в Мадрид и си тръгна с добър резултат

"През първото полувреме контролирахме играта малко по-добре и имахме някои възможности да отбележим - успяхме с една от тях.

Коке: Имахме шанс да спечелим

През второто полувреме Атлетико започнаха по-добре и може би заслужаваха да вкарат евентуално. Към края мисля, че имахме някои добри шансове. Като цяло беше труден мач. Знаем, че това е трудно място, на което да дойдеш и да играеш, но все пак това бе само първото полувреме.

Гризман: Това е начинът, по който трябва да действаме

Знаем, че когато играем у дома пред нашите фенове, ще бъде различно, със сигурност. Ние просто трябва да свършим своята работа, да дадем най-доброто от себе си и ще направим добра игра вкъщи", каза Гьокереш.