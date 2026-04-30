УЕФА с кратко обяснение за отменената дузпа на Езе

Европейската централа излезе с кратко изявление относно един от спорните моменти по време на вчерашния полуфинал в Шампионската лига между Атлетико Мадрид и Арсенал. В 78-ата минута гостите получиха дузпа, която щеше да е трета в мача, след като реферът Дани Макеле отсъди нарушение на Давид Ханцко срещу Еберечи Езе. Контакт изглеждаше, че има, но от ВАР повикаха рефера да прегледа повторение на монитора и в крайна сметка той отмени първоначалното си решение. Според мениджъра на Арсенал Микел Артета това е било против правилата, защото при първото решение не е имало явна и очевидна грешка на съдията и не е имало основания за намесата на ВАР.

Артета за отменената дузпа: Това е срещу правилата, напълно неприемливо

Краткото обяснение от УЕФА, цитирано от "Скай спортс", гласи: "Играчът на Атлетико, №17, не е извършил нарушение срещу съперника".

От "Скай спортс" за поискали да разберат позицията на УЕФА за целия процес при вземането на окончателното решение и намесата на ВАР в тази ситуация, но от централата са отказали допълнителен коментар.

Снимки: Gettyimages

