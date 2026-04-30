Коке: Имахме шанс да спечелим

Коке говори след равенството 1:1 между неговия Атлетико Мадрид и Арсенал в първия 1/2-финал от тазгодишното издание не Шампионската лига. Той изведе "дюшекчиите" с капитанската лента, като това е трети полуфинал за него с мадридчани, след като стигна до финалната четворка на най-престижния европейски клубен турнир също през 2014 и 2016 г.

"Дадохме най-доброто от себе си. Започнахме добре отзад. Имахме шанс да спечелим, но всичко ще се реши в реванша. Те се защитават много добре и имат някои много бързи играчи в атака.

Пропуснахме да затворим срещата с положенията, които имахме", каза Коке.