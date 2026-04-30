Ето с какво Бен Уайт ядоса Симеоне

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне за пореден път демонстрира бурния си нрав по време на вчерашния сблъсък с Арсенал от полуфиналите на Шампионската лига. При прибирането на играчите и щабовете в съблекалнята, аржентинецът влезе в конфликт с бранителя на гостите Бен Уайт. Причината за това беше, че англичанинът стъпи върху емблемата на "дюшекчиите", вместо да спази неписаното правило да я заобиколи. Не е ясно дали Уайт просто не обърна внимание на това, или умишлено провокира домакините, но действието му разпали страстите.

Първо Джулиано Симеоне направи забележка на Уайт, а след това бащата на халфа се намеси, като уж подходи с намерението да раздели играчите, но след това Диего Симеоне се разпали и започна доста енергично да тупа по гърба Уайт. Англичанинът не прие това добре и двамата си размениха остри реплики. В крайна сметка хора от щабовете и охраната се намесиха и разделиха двамата, предотвратявайки ескалация на напрежението.

BEN WHITE STEPS ON ATLETI CREST AND SIMEONE REACTS 🚨🚨



On his way to the tunnel, the Arsenal defender accidentally stepped on the club’s badge, and Simeone immediately called him out 🗣️



Was it disrespectful or just a mistake? 🤔

