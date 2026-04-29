ЦСКА е на финал след нулево равенство с Лудогорец в София! На живо с радостта на "червените" и отзивите
Съставите на Атлетико Мадрид и Арсенал, Сака и Езе започват на пейката

Атлетико Мадрид приема Арсенал в първи мач от полуфиналите на Шампионската лига. Лондончани се представят блестящо в турнира този сезон и нямат допусната загуба. Те попаднаха в по-лесния поток на елиминациите и срещнаха Байер (Леверкузен) и Спортинг. Атлетико трябваше да се справя с Брюж на плейофите, а след това отстрани Тотнъм и Барселона.

Двата отбора се изправиха един срещу друг в шампионатната фаза и тогава Арсенал спечели с 4:0 в Лондон. "Артилеристите" станаха първият отбор в историята на турнира, който постига седем поредни победи срещу испански съперници.

Микел Артета е оставил Букайо Сака и Еберечи Езе, които доскоро лекуваха травми, на пейката. Той е заложил в атаката на Нони Мадуеке, Габриел Мартинели и Виктор Гьокереш. Бен Уайт запазва мястото си отдясно на защитата, а Пиеро Инкапие е предпочетен пред Рикардо Калафиори отляво на отбраната. Кай Хавертц и Юриен Тимбер пропускат мача поради контузия.

Хулиан Алварес е здрав и започва като титуляр за Атлетико. Той ще бъде подпомаган в атака от Антоан Гризман и Адемола Луукман.

Снимки: Imago

Мудрик обжалва наказанието си

  • 29 апр 2026 | 19:59
  • 929
  • 0
В Астън Вила са готови да се възползват от колебанията в Барселона относно Рашфорд

  • 29 апр 2026 | 19:11
  • 1207
  • 1
В Нюкасъл искат да се разделят с играч, който привлякоха преди година

  • 29 апр 2026 | 18:53
  • 1021
  • 2
Емери: Мачовете с Нотингам ще бъдат различни

  • 29 апр 2026 | 18:35
  • 448
  • 0
Добри новини за Мъри Стоилов преди важното гостуване на Трабзонспор през уикенда

  • 29 апр 2026 | 18:07
  • 1252
  • 0
Роби Кийн е фаворит за мениджър на Селтик

  • 29 апр 2026 | 17:32
  • 729
  • 0
Виж всички

ЦСКА е на финал за Купата! Участието на Лудогорец в Европа под сериозен въпрос

  • 29 апр 2026 | 20:56
  • 121511
  • 563
Янев след успеха: Феновете са сърцето, но аз трябва да съм разумът на ЦСКА

  • 29 апр 2026 | 21:23
  • 6252
  • 17
Епичен финал! Нефтохимик шокира Левски в София

  • 29 апр 2026 | 20:56
  • 32137
  • 12
Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

  • 29 апр 2026 | 14:04
  • 59901
  • 135
Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

  • 29 апр 2026 | 13:14
  • 10718
  • 5