Съставите на Атлетико Мадрид и Арсенал, Сака и Езе започват на пейката

Атлетико Мадрид приема Арсенал в първи мач от полуфиналите на Шампионската лига. Лондончани се представят блестящо в турнира този сезон и нямат допусната загуба. Те попаднаха в по-лесния поток на елиминациите и срещнаха Байер (Леверкузен) и Спортинг. Атлетико трябваше да се справя с Брюж на плейофите, а след това отстрани Тотнъм и Барселона.

Двата отбора се изправиха един срещу друг в шампионатната фаза и тогава Арсенал спечели с 4:0 в Лондон. "Артилеристите" станаха първият отбор в историята на турнира, който постига седем поредни победи срещу испански съперници.

😤 Saliba and Gabriel holding it down

©️ Odegaard leading the fight

⚡️ Martinelli returns to the XI



Let's make our mark, Gunners ✨

Микел Артета е оставил Букайо Сака и Еберечи Езе, които доскоро лекуваха травми, на пейката. Той е заложил в атаката на Нони Мадуеке, Габриел Мартинели и Виктор Гьокереш. Бен Уайт запазва мястото си отдясно на защитата, а Пиеро Инкапие е предпочетен пред Рикардо Калафиори отляво на отбраната. Кай Хавертц и Юриен Тимбер пропускат мача поради контузия.

Хулиан Алварес е здрав и започва като титуляр за Атлетико. Той ще бъде подпомаган в атака от Антоан Гризман и Адемола Луукман.

