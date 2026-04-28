Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. efbet Лига
"Вабанк": Прав ли беше Янев да жертва дербито с Левски за реванша с Лудогорец

  • 28 апр 2026 | 16:29
  • 2477
  • 10
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Лудогорец

В поредното издание на „Вабанк“ темата бе решението на треньора на ЦСКА Христо Янев да пусне резервен състав в дербито с Левски с идеята да запази титулярите за предстоящия реванш за Купата с Лудогорец в сряда. На пръв поглед логиката изглежда ясна – управление на натоварването, приоритизиране на турнир с директен залог и преследване на трофей. Но когато става дума за дерби, подобен подход почти винаги носи повече рискове, отколкото ползи. Естеството на дербито е такова, че това е мач извън всякаква нормална футболна логика. Никога не става въпрос за точки или класиране, а за престиж, емоция и идентичност. Пускането на резерви в подобен мач изпраща ясно послание – че този двубой не е приоритет. Това неминуемо се отразява както на съблекалнята, така и на феновете. Психологическият ефект също не бива да бъде подценяван. Загуба в дерби, особено с експериментален състав, може да доведе до спад в самочувствието точно преди „по-важния“ мач. Вместо да влезе с инерция, отборът рискува да бъде притиснат от напрежение и съмнения. Не на последно място идва и чисто футболният риск – липсата на ритъм. В модерния футбол инерцията често е по-важна от свежестта. Отборите, които печелят, продължават да печелят именно защото не прекъсват ритъма си с резки ротации.

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"
От друга страна обаче има и привърженици на логиката в подхода на Янев. Купата е турнир с директен залог – един мач може да отвори път към трофей. В подобни ситуации треньорите често са принудени да правят трудни избори, особено когато календарът е сгъстен и натоварването върху основните играчи е сериозно. Именно управлението на физическото състояние и свежестта може да се окаже решаващо в елиминационен двубой срещу отбор като Лудогорец – най-вече, когато си направил решителната първа крачка, а именно да спечелиш първата среща като гост в Разград с 2:1.

Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец
 Сектор "Г" с остра реакция срещу Янев, "свалиха" ултрас-фланелката му
 Нико Петров: ЦСКА - Левски беше като състезание между болид от Формула 3 и ферарито на Люис Хамилтън
Във „Вабанк“ се сблъскахме именно с тези две позиции. Можете да споделите в коментарите какво е вашето мнение за решението на Янев и доколко оправдано беше то.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

  • 28 апр 2026 | 14:29
  • 10794
  • 65
Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

  • 28 апр 2026 | 14:07
  • 14461
  • 38
Левски с 12-ти обрат срещу ЦСКА в историята на съперничеството

  • 28 апр 2026 | 14:05
  • 1346
  • 1
СК към ОС на БФС в Монтана има нов председател

  • 28 апр 2026 | 14:01
  • 960
  • 2
Левски публикува ГФО - клубът с над 30 милиона приходи

  • 28 апр 2026 | 12:57
  • 19440
  • 52
Тъжна вест: Бивш футболист на Спартак (Варна) си отиде едва на 37 години

  • 28 апр 2026 | 12:31
  • 7969
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

  • 28 апр 2026 | 16:28
  • 10533
  • 51
Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

  • 28 апр 2026 | 14:07
  • 14461
  • 38
Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

  • 28 апр 2026 | 14:29
  • 10794
  • 65
БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

  • 28 апр 2026 | 10:36
  • 35724
  • 169
Левски публикува ГФО - клубът с над 30 милиона приходи

  • 28 апр 2026 | 12:57
  • 19440
  • 52
Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

  • 28 апр 2026 | 12:12
  • 26828
  • 51