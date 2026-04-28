"Вабанк": Прав ли беше Янев да жертва дербито с Левски за реванша с Лудогорец

В поредното издание на „Вабанк“ темата бе решението на треньора на ЦСКА Христо Янев да пусне резервен състав в дербито с Левски с идеята да запази титулярите за предстоящия реванш за Купата с Лудогорец в сряда. На пръв поглед логиката изглежда ясна – управление на натоварването, приоритизиране на турнир с директен залог и преследване на трофей. Но когато става дума за дерби, подобен подход почти винаги носи повече рискове, отколкото ползи. Естеството на дербито е такова, че това е мач извън всякаква нормална футболна логика. Никога не става въпрос за точки или класиране, а за престиж, емоция и идентичност. Пускането на резерви в подобен мач изпраща ясно послание – че този двубой не е приоритет. Това неминуемо се отразява както на съблекалнята, така и на феновете. Психологическият ефект също не бива да бъде подценяван. Загуба в дерби, особено с експериментален състав, може да доведе до спад в самочувствието точно преди „по-важния“ мач. Вместо да влезе с инерция, отборът рискува да бъде притиснат от напрежение и съмнения. Не на последно място идва и чисто футболният риск – липсата на ритъм. В модерния футбол инерцията често е по-важна от свежестта. Отборите, които печелят, продължават да печелят именно защото не прекъсват ритъма си с резки ротации.

От друга страна обаче има и привърженици на логиката в подхода на Янев. Купата е турнир с директен залог – един мач може да отвори път към трофей. В подобни ситуации треньорите често са принудени да правят трудни избори, особено когато календарът е сгъстен и натоварването върху основните играчи е сериозно. Именно управлението на физическото състояние и свежестта може да се окаже решаващо в елиминационен двубой срещу отбор като Лудогорец – най-вече, когато си направил решителната първа крачка, а именно да спечелиш първата среща като гост в Разград с 2:1.

Във „Вабанк“ се сблъскахме именно с тези две позиции. Можете да споделите в коментарите какво е вашето мнение за решението на Янев и доколко оправдано беше то.