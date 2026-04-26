Емо Костадинов за решението на Янев да излезе с резервите: A, не ме занимавайте...

Голямата легенда на българския футбол и спортен директор на ЦСКА 1948 Емил Костадинов отказа да коментира решението на наставника на ЦСКА Христо Янев да излезе с резервите срещу Левски във вчерашното дерби.

На въпрос как ще коментира избора на треньора на "армейците", Коща беше лаконичен: "А, не ме занимавайте с такива неща". Героят от "Парк де Пренс" взе участие в демонстративен мач по случай 40 години от шампионската титла на Берое.