„Вабанк“: Ще остане ли Лудогорец без трофей

Сезонът на Лудогорец върви от лош към по-лош. „Орлите“ рискуват да останат с празни ръце за първи път от 15 години. Първото място в шампионата е на 10 точки разстояние, а до края остават само шест кръга. Това определено е нетипична позиция за шампионите, които май ще прекъснат перфектната си серия от титли.

Лудогорец: Любителите на конспиративните теории чертаят какви ли не смехотворни схеми, ще се борим докрай

Във вторник отборът на Хьогмо допусна загуба вкъщи от ЦСКА, при това след обрат в рамките на три минути. Кошмарен сценарий, който още повече засили съмненията, че Лудогорец ще си отпадне и от турнира за Купата на България.

Тотална доминация и обрат на ЦСКА за 180 секунди срещу Лудогорец, два червени картона и масово меле в Разград

Лудогорец и ЦСКА си спретнаха масово меле след края на мача в Разград (видео)

Задържаха привърженици на ЦСКА - единият счупил бутилка в главата на фен на Лудогорец

Титлата отваря път към Шампионска лига, но към този момент мисията изглежда невъзможна за разградчани. Купата е билет към Лига Европа, но и това може да им се изплъзне. Или пък няма. Изоставане с един гол не е чак толкова страшно, все пак наскоро видяхме как Лудогорец вкара 3 гола на ЦСКА. Вярно, че беше в Разград, но защо да не видим обрат и в София? И титлата все още не е загубена. Не бива да забравяме, че Левски изпитва огромни затруднения в мачовете срещу Лудогорец и ЦСКА, а тепърва ще играе и с двата отбора по два пъти. Финалът на сезона ще бъде безкрайно интересен, а дали Лудогорец ще остане без трофей – на този въпрос ще се опитаме да отговорим в днешния епизод на „Вабанк“.