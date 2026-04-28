Бивш шеф на ЦСКА: Винаги сме в едната или в другата крайност

Футболният мениджър и бивш изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев коментира отминалото дерби с Левски (1:3) и решението на треньора на "червените" Христо Янев да заложи на голяма част от резервите.

"Не можах да изгледам мача "на живо", а след това успях да изгледам доста обширен репортаж. Също така и се запознах с реакциите след мача, които, както типично по български, са винаги в едната или в другата крайност. Ние много бързо изпадаме в такива крайности и както след една победа в дерби или в предния мач срещу Лудогорец, Христо Янев беше най-великият, в момента той е, с такова впечатление оставам, че е доста оплют и разкъсан. За мен лично истината е някъде по средата, защото факт е, че дербито с Левски винаги е много специален мач. Аз съм го казвал и друг път, че това е двубой, който може да промени изцяло настроението в двата отбора. Победителят не го съдят, загубилият винаги търпи критика", заяви Орманджиев пред радио "Фокус".

"Намирам някаква логика в решението на Христо Янев, защото определено ЦСКА в момента мисли повече за Купата и за реванша с Лудогорец, защото и ние се докарахме малко или много по същия път, в който бяхме миналата година, където нещата са всичко или нищо. От тази гледна точка го разбирам, но от друга страна, дербито е много чувствителна тема. Трябва винаги да се дава там максимумът и дори да са футболисти, които са играли по-малко през сезона, много е важно да се представят добре. То не е никак лесно, когато си имал малко минути в предходните мачове, да можеш точно в дербито да дадеш най-доброто от себе си и тук според мен по-скоро трябва да се погледне малко по-глобално, защото тези футболисти, които имаме, не получаваха малко повече минути в предните мачове.

Погледнах Илиан Илиев, Турицов, футболисти от чужденците, Мико Евтимов от българите. Просто последните два месеца изключително ограничени минути, а какво да кажем за Скаршем, който пък дори в един момент даже не тренираше и с първия отбор", коментира още бившият шеф на "армейците".

"Тези неща натежават в посока, че решението и по-скоро рискът, който пое Христо Янев, не беше много премерен и просто за съжаление за пореден път се потвърждава това, че границата между успеха и неуспеха е много тънка. И пак повтарям, че ние сме винаги в едната или в другата крайност. За съжаление, сега преди мача с Лудогорец доста критики понася и той, и отборът, а не смятам, че ЦСКА в момента точно от това нещо има нужда, но най-хубавото нещо във футбола е, че идва следващият мач и специално в този реванш аз се надявам стадионът да е пълен и ние с максимален оптимален състав да успеем да се класираме за финала на купата", добави той.