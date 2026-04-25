Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

Наставникът на ЦСКА Христо Янев обясни защо заложи предимно на резерви в днешното дерби срещу Левски, което бе загубено от "червените" с 1:3. Той пое вината върху себе си и допълни, че всичко си има логика. Също така Янев не пропусна да "жегне" и съперника, твърдейки, че днес състезателите са позволили на Левски да прави това, което умее най-добре - да изсипва топката.

“След гола дадохме инициативата на Левски, дръпнахме се изкуствено и им позволихме да правят това, в което са добри - да изсипват топката в наказателното поле. Не изнесохме играта по-напред и Левски се възползва от това.

Вряврам на всички момчета в съблекалнята, те са част от отбора. Не трябва да хвърляме вината върху никого. Когато печелим, сме заедно и когато губим, сме заедно. Поемам изцяло вината. Да не забравяме, че бяхме на дъното, а сега се целим в Европа.

Лудогорец игра с почти същия състав срещу "48", какъвто бе и срещу нас, не се представи много добре и загуби.

Имаме двама наказани и двама с контузии от мача с Лудогорец. Имаме уморени и такива, които не успяха да се възстановят. Трябва да гледаме умно на нещата и да направим следващата крачка. Всички сме разочаровани. Знаем колко боли да паднеш в такова дерби. Ако всичко завърши добре, ще продължим по пътя.

Съставът, който избрах днес, има своята логика.

Минахме през много дълъг и тежък път, за да скъсим дистанцията. Сега трябва да направим това, което се изисква от нас, и да продължим да играем по начина от Разград", завърши Янев.

Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Трошев | Снимки: Борислав Цветанов