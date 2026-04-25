Левски докосва титлата след зрелищен обрат срещу ЦСКА в дербито - на живо след 3:1 за “сините”
  Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

  • 25 апр 2026 | 18:22
Наставникът на ЦСКА Христо Янев обясни защо заложи предимно на резерви в днешното дерби срещу Левски, което бе загубено от "червените" с 1:3. Той пое вината върху себе си и допълни, че всичко си има логика. Също така Янев не пропусна да "жегне" и съперника, твърдейки, че днес състезателите са позволили на Левски да прави това, което умее най-добре - да изсипва топката.

“След гола дадохме инициативата на Левски, дръпнахме се изкуствено и им позволихме да правят това, в което са добри - да изсипват топката в наказателното поле. Не изнесохме играта по-напред и Левски се възползва от това.

Вряврам на всички момчета в съблекалнята, те са част от отбора. Не трябва да хвърляме вината върху никого. Когато печелим, сме заедно и когато губим, сме заедно. Поемам изцяло вината. Да не забравяме, че бяхме на дъното, а сега се целим в Европа.

Лудогорец игра с почти същия състав срещу "48", какъвто бе и срещу нас, не се представи много добре и загуби.

Имаме двама наказани и двама с контузии от мача с Лудогорец. Имаме уморени и такива, които не успяха да се възстановят. Трябва да гледаме умно на нещата и да направим следващата крачка. Всички сме разочаровани. Знаем колко боли да паднеш в такова дерби. Ако всичко завърши добре, ще продължим по пътя.

Съставът, който избрах днес, има своята логика.

Минахме през много дълъг и тежък път, за да скъсим дистанцията. Сега трябва да направим това, което се изисква от нас, и да продължим да играем по начина от Разград", завърши Янев.

Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Трошев | Снимки: Борислав Цветанов

Още от БГ Футбол

Майкъла: Голямата цел на ЦСКА е Купата

Майкъла: Голямата цел на ЦСКА е Купата

  • 25 апр 2026 | 15:32
  • 1223
  • 7
Хьогмо: Трудно имаме шанс за титлата, следващият ни мач ще е всичко или нищо

Хьогмо: Трудно имаме шанс за титлата, следващият ни мач ще е всичко или нищо

  • 25 апр 2026 | 15:30
  • 1728
  • 3
Алвеша: И близко, и далеч сме! Нормално е да се радвам, емоционален съм

Алвеша: И близко, и далеч сме! Нормално е да се радвам, емоционален съм

  • 25 апр 2026 | 15:27
  • 1042
  • 0
Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

  • 25 апр 2026 | 15:15
  • 76723
  • 200
Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

  • 25 апр 2026 | 17:57
  • 200086
  • 580
"Червените" фенове с шествие преди дербито с Левски

"Червените" фенове с шествие преди дербито с Левски

  • 25 апр 2026 | 14:55
  • 3829
  • 10
Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

  • 25 апр 2026 | 17:57
  • 200086
  • 580
Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

  • 25 апр 2026 | 18:36
  • 1530
  • 3
Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

  • 25 апр 2026 | 15:15
  • 76723
  • 200
Ливърпул 2:1 Кристъл Палас, скандален гол за гостите

Ливърпул 2:1 Кристъл Палас, скандален гол за гостите

  • 25 апр 2026 | 16:59
  • 9031
  • 6
Хетафе 0:1 Барселона, пропуск на домакините

Хетафе 0:1 Барселона, пропуск на домакините

  • 25 апр 2026 | 17:15
  • 5212
  • 6