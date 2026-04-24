Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

В навечерието на Вечното дерби между ЦСКА и Левски, „Анализът на Нико Петров“ този път обръща фокуса към „червените“ и по-конкретно към почерка на треньора Александър Янев – стил, който, по думите на Петров, е разпознаваем независимо от обстоятелствата.

„Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев“ – тази констатация обобщава най-ясно идеята зад представянето. Според анализа, „армейците“ вече имат ясно изграден игрови модел, който не се променя спрямо съперника, а се налага като идентичност. Нико Петров откроява две ключови комбинации, които се повтарят в играта на ЦСКА и са в основата на офанзивните им действия. Именно тази повторяемост прави отбора предвидим като идея, но труден за спиране като изпълнение. В центъра на тази организация стои ролята на Ето’о. Най-простият пример, който може да се даде с неговата функция е – играта на Раян Шерки в Манчестър Сити или на Енцо Фернандес в Челси.

Съществен елемент в стила на Янев са и диагоналните подавания от централните защитници. Те не просто изнасят топката, а имат идеята да съберат максимално крайните бранители на противника, за да останат свободни крайните защитници на ЦСКА .

ЦСКА също търси ефективност в т.нар. полупространства – зона, която все по-често се използва в съвременния футбол. Разликата спрямо Левски в това отношение обаче е, че при ЦСКА се търси гърба на защитата и скоростта на фланговите играчи, докато при Левски подаването е на крак. Според Нико Петров голяма част от тези детайли често остават незабелязани за широката публика. Вниманието обикновено пада върху резултата или индивидуалните изяви, но именно структурните елементи са тези, които изграждат стабилността в играта на отбора. Именно това прави ЦСКА на Янев разпознаваем – не отделните футболисти, а начинът, по който те функционират като система.

В края на анализа логично идва и паралелът с Левски – отбор, който също има ясно изразена идея, но реализирана по различен начин. Футболният анализатор на Sportal.bg обяснява защо фланговите играчи на „сините“ почти винаги имат и сериозни дефанзивни функции. Един от тях неизменно е Ради Кирилов – футболист, който се отличава с висока тактическа дисциплина и отговорност в защита. Именно тази дисциплина е причината той често да бъде предпочитан в състава – не само заради качествата си в атака, а и заради способността си да балансира отбора във фаза защита.

В навечерието на дербито "Aнализът на Нико Петров" ясно показва – сблъсъкът между ЦСКА и Левски няма да бъде просто битка на терена, а тактическо надиграване и опит за изненада на противника.