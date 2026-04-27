Двама от Лудогорец отпадат за реванша срещу ЦСКА

Централният защитник Едвин Куртулуш и крилото Кайо Видал отпадат заради травми от състава на Лудогорец за гостуването на ЦСКА от полуфиналите на турнира за Купата на България, съобщиха от лагера на разградчани.

Двамата няма да бъдат на разположение на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо за двубоя в София в сряда. Видал е с травма от мача за първенство срещу Левски на 5 март и оттогава не е играл.



Кутулуш също не е готов за игра след мускулно разтежение, което получи при загубата от ЦСКА 1948 в еfbet Лига в събота, когато беше заменен принудително малко преди средата на първото полувреме.