Сектор "Г" с остра реакция срещу Янев, "свалиха" ултрас-фланелката му

Организираните привърженици на ЦСКА са поискали от Христо Янев да върне фланелката на фенската фракция "Офендърс", която наставникът на "армейците" носеше по време на мачовете на тима в последно време. Това стана ясно от публикация в социалната мрежа, която бързо натрупа популярност, но по-късно беше изтрита. От Северната трибуна са пожелали Янев да свали тениската, след като по-рано днес "червените" загубиха с 1:3 дербито срещу Левски, а специалистът заложи на доста резервни играчи.

Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

"Понеже виждам, че се коментира тениската, която напоследък носи Христо Янев. Днес, веднага след мача сме го уведомили, че искаме тениската да ни се върне. Тези тениски са за хора, които стават и лягат с идеята за ЦСКА, борят се за същата идея и се отнасят с подобаващото уважение към марката и историята на ЦСКА. От днес той за мен вече не е такъв!", написа лидерът на сектор "Г" Иван Велчев.

