Нико Петров: ЦСКА - Левски беше като състезание между болид от Формула 3 и ферарито на Люис Хамилтън

  • 27 апр 2026 | 15:00
В днешното издание на "Анализът на Нико Петров" фокусът падна върху стила на Хулио Веласкес и липсата на отбор в България, който да може да противодейства, поставяйки ги в лабиринт, от който не могат да излязат - заключи бившият футболист на "сините".

Коментирайки играта на Левски, анализаторът отличи добрата игра с крака на Светослав Вуцов и използването му в някои моменти вместо Гашпер Търдин, за да се запази характерното за "сините" изнасяне на топката с трима в линията на защитата.

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

В предаването Нико Петров заостри вниманието на зрителите и към тактическия приом "Игра с трети човек", която е изключително важна, но за да бъде реализирана ключово е и разпознаването на ситуацията.

В предишно издание на анализа, концентрирано върху предходното дерби между ЦСКА и Левски една от темите бе липсата на трайност в разиграването чрез Стипе Вуликич при "сините", която обаче беше на лице този път, коментира футболният специалист.

Веласкес като Брад Пит в "Кешбол"

Водещи концепции в играта на Левски са търсенето на подаване към футболиста в полупространствата или играча, разположен на тъчлинията и постоянната смяна на фронта на атаката, което размества играчите на противниковия отбор, манипулирайки свободни пространства, които да дадат предимство на "сините".

"Гледайки идеята на Левски, хората трябва да разберат, че заслужено "сините" стават шампион", сподели за финал анализаторът.

Футбол, минифутбол, снукър и армрестлинг в програмата на Sportbg.bg

Венци Стефанов: Продавам Славия!

Сашо Георгиев сменя Генчев начело на Локомотив (Сф)

Петата медицинска конференция на Лудогорец събра водещи специалисти

Александър Томов на 72

Отново опашка за билети пред "Герена"

Венци Стефанов: Продавам Славия!

ЦСКА: Скандализирани сме! Искаме смяна на съдията на мача с Лудогорец

"Герена" ще ври и кипи срещу ЦСКА 1948

Сашо Георгиев сменя Генчев начело на Локомотив (Сф)

Обявиха съдиите за полуфиналите: Давидов ще решава на ЦСКА - Лудогорец

