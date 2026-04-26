  Карлос: Не съм щастлив, когато ЦСКА не печели! Ще бъда на трибуните срещу Лудогорец

Карлос: Не съм щастлив, когато ЦСКА не печели! Ще бъда на трибуните срещу Лудогорец

  • 26 апр 2026 | 15:42
Прочутият български щангист Карлос Насар говори пред репортерите на аерогара "Васил Левски" в София. Славният спортист се завърна от Грузия с четвърто европейско злато, като направи кратък коментар относно загубата на любимия му ЦСКА в дербито срещу Левски вчера. Карлос заяви, че ще бъде на трибуните и ще подкрепя "армейците" срещу Лудогорец за Sesame Купа на България в сряда.

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!
Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

"Не съм щастлив, когато ЦСКА не печели. Но не бих коментирал. Надяваме се оттук нататък да започнат да печелят отново. Ще бъда на трибуните на мача на ЦСКА срещу Лудогорец в сряда", заяви златният тежкоатлет пред журналистите на летището.

Още от БГ Футбол

Локомотив (Пд) 0:0 Черно море

Локомотив (Пд) 0:0 Черно море

  • 26 апр 2026 | 16:30
  • 2168
  • 2
Манол Георгиев: Ще се борим до последно

Манол Георгиев: Ще се борим до последно

  • 26 апр 2026 | 15:21
  • 372
  • 0
Петър Кюмюрджиев: Да запазим темпото до края на сезона

Петър Кюмюрджиев: Да запазим темпото до края на сезона

  • 26 апр 2026 | 15:13
  • 393
  • 0
Иван Кочев: Срещу силните сме на висота, яд ме е, че загубихме точки срещу останалите

Иван Кочев: Срещу силните сме на висота, яд ме е, че загубихме точки срещу останалите

  • 26 апр 2026 | 15:06
  • 638
  • 0
Автогол в края донесе точката на десетима от Ботев (Враца) срещу Славия

Автогол в края донесе точката на десетима от Ботев (Враца) срещу Славия

  • 26 апр 2026 | 15:51
  • 7641
  • 28
Питат Найденов дали ще има шпалир, той отвърна: Вчера хубав шпалир ви направиха...

Питат Найденов дали ще има шпалир, той отвърна: Вчера хубав шпалир ви направиха...

  • 26 апр 2026 | 15:02
  • 7263
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Разправии и след мача на Славия

Разправии и след мача на Славия

  • 26 апр 2026 | 16:30
  • 2407
  • 5
Играч на Левски аут до края на сезона

Играч на Левски аут до края на сезона

  • 26 апр 2026 | 16:11
  • 8074
  • 6
Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

  • 26 апр 2026 | 15:27
  • 16721
  • 28
Локомотив (Пд) 0:0 Черно море

Локомотив (Пд) 0:0 Черно море

  • 26 апр 2026 | 16:30
  • 2168
  • 2
Съставите на Челси и Лийдс

Съставите на Челси и Лийдс

  • 26 апр 2026 | 16:13
  • 552
  • 0
Най-добрият! Везенков отново е MVP на Евролигата!

Най-добрият! Везенков отново е MVP на Евролигата!

  • 26 апр 2026 | 11:43
  • 9613
  • 29