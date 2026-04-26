Карлос: Не съм щастлив, когато ЦСКА не печели! Ще бъда на трибуните срещу Лудогорец

Прочутият български щангист Карлос Насар говори пред репортерите на аерогара "Васил Левски" в София. Славният спортист се завърна от Грузия с четвърто европейско злато, като направи кратък коментар относно загубата на любимия му ЦСКА в дербито срещу Левски вчера. Карлос заяви, че ще бъде на трибуните и ще подкрепя "армейците" срещу Лудогорец за Sesame Купа на България в сряда.

"Не съм щастлив, когато ЦСКА не печели. Но не бих коментирал. Надяваме се оттук нататък да започнат да печелят отново. Ще бъда на трибуните на мача на ЦСКА срещу Лудогорец в сряда", заяви златният тежкоатлет пред журналистите на летището.