Левски вече докосва титлата, но ЦСКА се готви отново да обърка сметките на "сините"

  • 25 апр 2026 | 07:40
Слушай на живо: ЦСКА - Левски

Само 12 дни след последния сблъсък помежду им, ЦСКА и Левски отново се изправят един срещу друг. След като предишният им двубой беше от финалния кръг на редовния сезон, този пък е още на старта на плейофите в efbet Лига. Мачът на Националния стадион е от 16:00 часа и ще бъде ръководен от Васил Минев.

"Сините" продължават да мечтаят за чаканата вече 17 години шампионска титла, като преднината им на върха в класирането е 10 точки, но "армейците" са готови отново да объркат сметките на вечния си съперник. Освен равенството 1:1 на Светли понеделник, в първата среща от настоящата кампания тимът на Христо Янев победи Левски с 1:0 с гол на Джеймс Ето'о.

Така Хулио Веласкес остана без успех срещу ЦСКА и със сигурност мотивацията на испанския специалист е още по-голяма. Добрата новина е, че той отново ще бъде край тъчлинията, след като в предишното дерби изтърпяваше наказание и не беше до своите футболисти. 

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно
"Червените" влизат в двубоя в приповдигнато настроение след първия полуфинал за Купата срещу Лудогорец, спечелен от столичани с 2:1 след бърз обрат в Разград. Реваншът с "орлите" идната сряда се явява по-важен за момчетата на Янев, но днешният сблъсък няма как да бъде подминат с лека ръка от символичните домакини.

Тотална доминация и обрат на ЦСКА за 180 секунди срещу Лудогорец, два червени картона и масово меле в Разград
"Армейците" няма да могат да разчитат на двама от основните си състезатели - Бруно Жордао и Анжело Мартино, които бяха изгонени в заключителните минути на мача на "Хювефарма Арена" преди четири дни. Под въпрос остава участието на халфа Макс Ебонг, който пък получи лека контузия срещу Лудогорец и наставникът ще прецени дали да рискува с пускането му в игра срещу "сините", или да съхрани силите му за реванша. Напълно възстановен вече е Лумбард Делова, който най-вероятно ще се завърне сред титулярите.

ЦСКА без двама основни играчи срещу Левски
Особено внимателни трябва да бъдат Леандро Годой и Лео Перейра, тъй като "висят" с по 4 жълти картона и при ново официално предупреждение, ще пропуснат следващия двубой на своя отбор.

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА - Левски
В лагера на Левски голямата новина от вчерашния ден е свързана със собствеността на клуба. Досегашният мажоритарен акционер Наско Сираков предаде управлението в ръцете на бизнесмена Атанас Бостанджиев.

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име
Освен завръщането на Веласкес, се очаква и това на Майкон, който беше аут за последните две срещи заради наказание. Твърдо извън състава остава контузеният Мустафа Сангаре, но пък Карл Фабиен е с големи шансове да попадне в групата за дербито. Гашпер Търдин и Оливер Камдем, които имаха леки проблеми след ремито с ЦСКА преди близо две седмици, са на разположение за днешната среща.

Двама от Левски "висят" с картони
Търдин и Светослав Вуцов имат по 4 жълти картона и трябва да направят всичко по силите си, за да овладеят емоциите в дербито и да се предпазят от евентуална санкция. 

В предишния сблъсък срещу ЦСКА "сините" излязоха без типичен централен нападател и вероятно именно това ще е една от промените, които Веласкес подготвя за мача. На върха на атаката се очаква да стартира Хуан Переа, който се появи от резервната скамейка и се разписа във вратата на Фьодор Лапоухов.

31 ЦСКА 1:1 Левски II

ЦСКА - Левски

Начало: 16:00 часа
Съдия: Васил Минев
Стадион: "Васил Левски", София

Националният отбор на България по минифутбол победи Украйна на турнира Nations Games

Националният отбор на България по минифутбол победи Украйна на турнира Nations Games

Хосу Урибе: Много важна победа в борбата за оставане в елита

Пинеда: Много трудна и важна победа

Берое с труден обрат срещу 10 от Спартак във Варна, "соколите" със 7 червени картона за 11 мача

Загорец повали Родопа с дузпа

Луканов: Тези момчета се научиха да страдат

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Карлос Насар отново е златен!

Време е за последните битки от редовния сезон на Sesame НБЛ

Бетис уби и последните надежди на Реал в битката за титлата

Берое с труден обрат срещу 10 от Спартак във Варна, "соколите" със 7 червени картона за 11 мача

