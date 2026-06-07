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Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

  • 7 юни 2026 | 11:30
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Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

Никола Цолов спечели своята трета победа за сезона във Формула 2, след като триумфира в основното състезание в Монако. За него това е трета поредна година, в която той печели по улиците на Княжеството, където през 2024 и 2025 той триумфира съответно в спринта и основното състезание във Формула 3. 

Българския лъв стартира от второто място и запази позицията си в първата фаза на състезанието преди спиранията в бокса. В този етап от надпреварата Цолов остана много близо до лидера Рафаел Камара, а битката за победата реално се реши след спиранията в бокса.

Цолов и Кампос направиха своя ход в края на 32 от общо 42 обиколки, когато Българския лъв премина от меките към супер меките гуми. Точно обиколка по-късно Камара покри спирането в бокса на българина, но след връщането си на пистата бразилецът се движеше с изключително ниско темпо.

Това позволи на Цолов да го атакува в първия завой в началото на 34 тур, когато Камара блокира предната си дясна гума и продължи направо в зоната за сигурност, напускайки състезанието. За щастие до контакт между него и Цолов не се стигна и Българския лъв продължи, заемайки виртуалната първа позиция зад пилоти, които тепърва трябваше да спират в бокса. Реално Цолов излезе начело едва в началото на последната обиколка, когато Куш Майни направи своя пит-стоп.

При пресичането на финалната линия Българския лъв спечели с аванс от точно 9.0 секунди пред Алекс Дън, а тройката с пасив от 26.4 спрямо победителя оформи Дино Беганович, който изпревари Майни в шикана след тунела в последната обиколка. Шведът обаче стори това, излизайки от пистата, което стори и Майни, който завърши четвърти и така нулира нарушението на Беганович.

Мартиниус Стеншорн финишира на петото място пред Ритомо Мията, Емерсон Фитипалдни, Себастиан Монтоя, Ноел Леон и Роман Билински, които допълниха зоната на точките. Освен победата днес, Цолов взе и точката за най-бързата обиколка, която той записа със супер меките гуми в 37-ия тур на състезанието, когато постигна 1:22.444.

С победата си днес Цолов се изкачва на второто място в генералното класиране във Формула 2 след първите четири кръга за сезон 2026. Българския лъв има общо 52 точки на своята сметка и изостава със само точка от лидера Габриеле Мини, който завърши 11-ти в основното състезание в Княжеството.

Сезон 2026 във Формула 2 ще продължи след само седмица със състезателния уикенд на пистата „Каталуния“ край Барселона.

Снимки: FIA Formula 2

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Снимки: Imago

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