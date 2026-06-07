Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

Никола Цолов спечели своята трета победа за сезона във Формула 2, след като триумфира в основното състезание в Монако. За него това е трета поредна година, в която той печели по улиците на Княжеството, където през 2024 и 2025 той триумфира съответно в спринта и основното състезание във Формула 3.

THE BULGARIAN LION IS BACK!! 🦁🇧🇬



Nikola Tsolov claims his third victory of the season in the Feature Race in Monaco!! 🏆#F2 #MonacoGP pic.twitter.com/ovIWlGzp8H — Formula 2 (@Formula2) June 7, 2026

Българския лъв стартира от второто място и запази позицията си в първата фаза на състезанието преди спиранията в бокса. В този етап от надпреварата Цолов остана много близо до лидера Рафаел Камара, а битката за победата реално се реши след спиранията в бокса.

LAP 11/42



Camara goes deep at the Nouvelle Chicane 👀



Relentless pressure from Tsolov 👊#F2 #MonacoGP pic.twitter.com/sBernZAqKe — Formula 2 (@Formula2) June 7, 2026

Цолов и Кампос направиха своя ход в края на 32 от общо 42 обиколки, когато Българския лъв премина от меките към супер меките гуми. Точно обиколка по-късно Камара покри спирането в бокса на българина, но след връщането си на пистата бразилецът се движеше с изключително ниско темпо.

LAP 33/42



Tsolov and Stenshorne make their mandatory stops! 👀



Disaster for Martinius as he rejoins in a big train of cars...#F2 #MonacoGP pic.twitter.com/YVXJXH4s4t — Formula 2 (@Formula2) June 7, 2026

Това позволи на Цолов да го атакува в първия завой в началото на 34 тур, когато Камара блокира предната си дясна гума и продължи направо в зоната за сигурност, напускайки състезанието. За щастие до контакт между него и Цолов не се стигна и Българския лъв продължи, заемайки виртуалната първа позиция зад пилоти, които тепърва трябваше да спират в бокса. Реално Цолов излезе начело едва в началото на последната обиколка, когато Куш Майни направи своя пит-стоп.

Rafael Camara is out of the Monaco Feature Race 💔#F2 #MonacoGP | LAP 36/42 pic.twitter.com/iGeI2Yh4FL — Formula 2 (@Formula2) June 7, 2026

При пресичането на финалната линия Българския лъв спечели с аванс от точно 9.0 секунди пред Алекс Дън, а тройката с пасив от 26.4 спрямо победителя оформи Дино Беганович, който изпревари Майни в шикана след тунела в последната обиколка. Шведът обаче стори това, излизайки от пистата, което стори и Майни, който завърши четвърти и така нулира нарушението на Беганович.

LAP 42/42



Maini rejoins in P3 and has to defend from Beganovic! 😱



Dino manages to claim his spot on the Podium 🥉#F2 #MonacoGP pic.twitter.com/0vU85GCftG — Formula 2 (@Formula2) June 7, 2026

Мартиниус Стеншорн финишира на петото място пред Ритомо Мията, Емерсон Фитипалдни, Себастиан Монтоя, Ноел Леон и Роман Билински, които допълниха зоната на точките. Освен победата днес, Цолов взе и точката за най-бързата обиколка, която той записа със супер меките гуми в 37-ия тур на състезанието, когато постигна 1:22.444.

🏁 CHEQUERED FLAG 🏁



TOP 10 👇



Tsolov

Dunne

Beganovic

Maini

Stenshorne

Miyata

Fittipaldi

Montoya

Leon

Bilinski#F2 #MonacoGP pic.twitter.com/OtCnJcqkCq — Formula 2 (@Formula2) June 7, 2026

С победата си днес Цолов се изкачва на второто място в генералното класиране във Формула 2 след първите четири кръга за сезон 2026. Българския лъв има общо 52 точки на своята сметка и изостава със само точка от лидера Габриеле Мини, който завърши 11-ти в основното състезание в Княжеството.

Сезон 2026 във Формула 2 ще продължи след само седмица със състезателния уикенд на пистата „Каталуния“ край Барселона.

Снимки: FIA Formula 2

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Снимки: Imago