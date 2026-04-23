  3. Стана ясно кой ще ръководи дербито ЦСКА - Левски

Стана ясно кой ще ръководи дербито ЦСКА - Левски

  • 23 апр 2026 | 10:19
Стана ясно кой ще ръководи дербито ЦСКА - Левски
Младият международен съдия Васил Минев получи третото "вечно дерби" за сезона между ЦСКА и Левски, което ще се играе в 1-ия кръг от втората фаза на шампионата в efbet Лига. Мачът на националния стадион "Васил Левски" е в събота (25-и април) от 16:00 часа.

15 000 продадени билети за ЦСКА – Левски

Първенство на България по футбол - съдийски назначения за срещите от 31 кръг на efbet Лига:

24 април 2026 г., петък, 19:30 ч. Спартак (Варна) - ПФК Берое - Стара Загора  ГС: Мартин Иванов Марков, АС1: Мирослав Максимов Иванов, АС2: Георги Йорданов Дойнов 4-ТИ: Георги Петров Стоянов, ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски, АВАР:Кристиян Николов Колев СН:Мартин Живков Богдев 

25 април 2026 г., събота, 13:15 ч. Лудогорец (Разград) - ЦСКА 1948 (София)  ГС: Тодор Недялков Киров, АС1: Красимир Атанасов Атанасов, АС2: Живко Руменов Петров 4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров, ВАР:Ивайло Красимиров Ненков, АВАР:Геро Георгиев Писков СН:Вихрен Веселинов Манев 

25 април 2026 г., събота, 16:00 ч. ЦСКА (София) - Левски (София)  ГС: Васил Петров Минев, АС1: Петър Велизаров Митрев, АС2: Дарин Василев Иванов 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев, ВАР: Димитър Димитров Димитров, АВАР:Станимир Лозанов Тренчев СН:Александър Костадинов Костадинов 

26 април 2026 г., неделя, 14:00 ч. Славия (София) - ПФК Ботев Враца  ГС: Християна Красимирова Гутева, АС1: Драгомир Руменов Милев, АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Георги Георгиев Спасов, ВАР: Никола Антонов Попов, АВАР:Стоян Панталеев Арсов СН: Никола Петров Джугански 

26 април 2026 г., неделя, 16:30 ч. Локомотив (Пловдив) - Черно море (Варна)  ГС: Георги Милков Гинчев, АС1: Тодор Василев Вуков, АС2: Илиян Петров Капарашев 4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева, ВАР: Любослав Бисеров Любомиров, АВАР: Георги Димитров Давидов СН: Георги Владимиров Игнатов 

26 април 2026 г., неделя, 19:00 ч. ПФК Арда Кърджали 1924 - Ботев (Пловдив)  ГС: Волен Валентинов Чинков, АС1: Георги Любомиров Минев, АС2: Светослав Станимиров Стойчев 4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров, ВАР: Мартин Живков Великов, АВАР:Красимир Маргаритов Кръстев СН: Ахмед Яшар Ахмед 

27 април 2026 г., понеделник, 17:30 ч. ПФК Монтана - Добруджа 1919 (Добрич)  ГС: Драгомир Димитров Драганов, АС1: Димо Дамянов Вълчев, АС2: Владимир Тодоров Ташков 4-ТИ: Михаел Петков Павлов, ВАР: Венцислав Георгиев Митрев, АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски СН: Камен Михайлов Алексиев 

27 април 2026 г., понеделник, 20:00 ч. Локомотив (София) - Септември (Сф)  ГС: Денислав Йорданов Сталев, АС1: Мартин Веселинов Маргаритов, АС2: Станимир Емилов Трифонов 4-ТИ: Антонио Тодоров Антов, ВАР: Станимир Лозанов Тренчев, АВАР: Георги Петров Стоянов СН:Стоян Маринов Алексиев

„Лигата на талантите“ с акцент върху Елитната група до 15 години – доминация на домакините през кръга

Десислав Дяков: Изиграхме много слаб мач

Иван Станчев: Хубав мач за радост на феновете

Невен Венков: Гордея се с момчетата

Валентин Валентинов: Поздравления за футболистите, огромни благодарности към феновете ни

Живко Желев: Трудно изпитание

Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

Григор започва похода си в Мадрид

50 дни преди Мондиала: Ламин Ямал е с разкъсано сухожилие

„Вабанк“: Ще остане ли Лудогорец без трофей

Италия вместо Иран: човек на Тръмп с предложение към ФИФА

Пламен Константинов за Мони Николов: Или го е скъсал, или го е разтегнал! Не съм Ванга

