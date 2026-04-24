  Вечното дерби открива плейофите: ЦСКА - Левски и награда 65" 4K телевизор

Вечното дерби открива плейофите: ЦСКА - Левски и награда 65" 4K телевизор

Вечното дерби открива плейофите: ЦСКА - Левски и награда 65" 4K телевизор
Слушай на живо: ЦСКА - Левски

ЦСКА приема Левски в събота (25 април) от 16:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в двубой от първия кръг на плейофната фаза на efbet Лига. Жребият постави вечните съперници един срещу друг още в самото начало на битката за шампионската титла.

"Сините" влизат в плейофите като безспорни лидери със 70 точки, докато тимът на Христо Янев е четвърти с 56. "Армейците" обаче идват с огромно самочувствие след зрелищния обрат срещу Лудогорец за Купата и с ясното съзнание, че тази сезон нямат загуба срещу предстоящия си противник - последното дерби завърши 1:1. За тима, воден от Хулио Веласкес, победата е задължителна, за да запазят сериозното си предимство по пътя към титлата.

Пълни трибуни, максимален залог и два отбора, готови за всичко - нека проверим вашата футболна интуиция с нашата игра за 65-инчов 4K Ultra HD телевизор.

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА - Левски
Включете се в безплатната игра и тествайте усета си за Вечното дерби. Участието отнема само няколко минути, а в платформата ще откриете и още игри с различни награди и предизвикателства.

Светлин Станчев: И двата отбора сме в негативна серия

Живко Бояджиев: Да видим футбол, надиграване

Добромир Дафинов за дербито с Черноломец

Илиян Станчев: Дерби, спокойни сме

Босът на Ботев (Пловдив) поиска повече пари от телевизионни права

Иван Станчев: Коварен противник

Ботев и Локо с обща позиция до Община Пловдив, поискаха безвъзмездно ползване на стадионите за минимум 20 години

Карлос Насар атакува отново върха на Европа

Известни личности пожелаха успех на Карлос Насар - вижте реакцията му

Сблъсък с високо напрежение за много важни три точки дава началото на плейофите в efbet Лига

Ще се препъне ли отново Реал Мадрид срещу Бетис?

Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

