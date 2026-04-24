Вечното дерби открива плейофите: ЦСКА - Левски и награда 65" 4K телевизор

Вечното дерби открива плейофите: ЦСКА - Левски

ЦСКА приема Левски в събота (25 април) от 16:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в двубой от първия кръг на плейофната фаза на efbet Лига. Жребият постави вечните съперници един срещу друг още в самото начало на битката за шампионската титла.

"Сините" влизат в плейофите като безспорни лидери със 70 точки, докато тимът на Христо Янев е четвърти с 56. "Армейците" обаче идват с огромно самочувствие след зрелищния обрат срещу Лудогорец за Купата и с ясното съзнание, че тази сезон нямат загуба срещу предстоящия си противник - последното дерби завърши 1:1. За тима, воден от Хулио Веласкес, победата е задължителна, за да запазят сериозното си предимство по пътя към титлата.

