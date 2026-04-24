"Синьо" шествие преди ЦСКА - Левски

Феновете на Левски ще проведат шествие преди дербито с ЦСКА от първия плейофен кръг на efbet Лига. Мачът е утре (25 април) от 16:00 часа, а традиционно "сините" привърженици ще потеглят към Националния стадион "Васил Левски" от столичния булевард "Тодор Александров".

Отборът на Хулио Веласкес има преднина от 10 точки на върха в класирането и изглежда все по-близо до дълго чаканата 27-ма шампионска титла ма България.

"Приятели, ще бъдем кратки - във водовъртежа от емоции, надежди и въпроси, от нас се изисква само едно - да бъдем плътно до Левски! Остават още 6 финала, като първият е утре. Противникът е ясен и повече от противен. Ловешката шайка, а и цяла България, ще видят отново кой е Отборът на народа!

Традиционно се събираме на Тодор Александров 23, след което ще залеем улиците на нашия град, тяхната столица!

ЕДИН ЩЕ ПОБЕДИ И ТОВА СМЕ НИЕ!", пишат "сините" запалянковци.