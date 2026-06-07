Найденов подкара Женския, Тъпото и Слугата-камикадзе, иска записите от Лудогорец - ЦСКА

Основният спонсор на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов отново се зае с темата "съдийство". Този път той подкара непопадналите в реферската ранглиста за следващия сезон в efbet Лига четирима арбитри. Основното в коментарите му бяха съдиите от Лудогорец - ЦСКА, настоявайки СК към БФС да извади записите от тяхната комуникация.

"Las Cucarachas en vivo :

Чета из медиите, че СК към БФС изписала четири ментета да не съдийстват в Ефбет лига, да видим кои са те :

1. Джелезото е изписано поради възраст. Изпълнително беше, не може да му се отрече, бая поръчки изпълни Евала, Майсторе!

2. Красен Георгиев-Женския. Нещо го бяха шкартирали в последно време, не знам защо, а и не ме интересува. Ще го запомня като домакински съдия и винаги готов да слугува на определени клубове

3. Гината. Слугата - камикадзе… След като се самовзриви на Герена в един мач пред пълен стадион, беше тотално разкрит и вече не може да изпълнява поръчки…нормално е да се отърват от него

4. Стоян Арсов-Тъпото, изгоря по много глупав начин в Разград заради подминатите дузпа и ЧК. Това го предвидих, че ще стане в рубриката Las Cucarachas още преди мача. В това наказание интересното е друго : Тъпото е главен съдия в мача и е наказан, а на ВАР е Васко Минев и не е наказан … странни работи ставатЕдинственото разумно обяснение е, че Минев е викал Арсов да ходи да гледа ВАР монитора, но Тъпото е отказвало … ако не е така, то Минев е още по-виновен и от Арсов

П.С. ВАР комуникацията е следната : Минев и Арсов си казват, че това не е дузпа …а единствено Денислав Сталев казва : дузпа е.

Давайте записите да се посмеем и да си зададем въпроса : Защо Васко Минев не е наказан?

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