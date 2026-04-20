ЦСКА пази Делова за дербито с Левски

  20 апр 2026 | 13:14
ЦСКА пази Делова за дербито с Левски
Централният защитник Лумбард Делова е възстановен от контузия и тренира наравно със съотборниците си от ЦСКА. Старши треньорът на "червените" Христо Янев обаче няма да рискува с включването в игра на косовския национал в първия полуфинал от турнира Sesame Купа на България срещу Лудогорец в Разград утре от 19:00 часа.

Янев ще даде допълнителна почивка на Делова, за да бъде напълно готов за дербито срещу Левски на старта на плейофите в първата четворка на шампионата в efbet Лига на 25 април (събота) от 16:00 часа на Националния стадион "Васил Левски". Бранителят пропусна заради травмата равенството 1:1 срещу "сините" от последния кръг на редовния сезон преди седмица. 

Пастор: Победа в дербито оправя всичко

Проблеми с различни болежки в състава на "армейците" имат други двама основни играчи - Мохамед Брахими и Джеймс Ето'о, но те ще бъдат на разположение за двубоя в Разград във вторник, твърди БТА.

Янев прави минимум три промени за гостуването в Разград

Дефанзивният халф Ето'о се оплаква от мускулен проблем от около седмица и е на обезболяващи инжекции, но ще бъде титуляр срещу Лудогорец, докато крилото Брахими по всяка вероятност ще остане резерва.

