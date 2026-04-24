Макс Ебонг на линия за дербито

Халфът на ЦСКА Макс Ебонг най-вероятно ще бъде готов за мача с Левски в събота. Той получи контузия по време на гостуването на Лудогорец, но тя се оказа лека. Полузащитникът ще бъде на разположение на старши треньора Христо Янев, но друг е въпросът дали той ще рискува с пускането му в игра срещу "сините", пише "Мач Телеграф".

ЦСКА без двама основни играчи срещу Левски

Няма съмнение, че битката с Лудогорец за Купата на България е основен приоритет за "армейците", което може да промени състава за събота. Както е известно, дербито пропускат Анжело Мартино и Бруно Жордао, които са наказани.