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Левски преговаря с национал на Алжир

  • 7 юни 2026 | 09:04
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Левски преговаря с национал на Алжир

Левски е напът да нанесе сериозен удар на пазара. "Сините" водят преговори с Динамо Махачкала за звездата на тима – Хусем Мрезиг, пише "Мач Телеграф". Той бе определен от феновете на руския клуб за играч номер 1 за изминалия сезон. Хусем е алжирец, а на "Герена" уцелиха джакпот с двама негови сънародници – Акрам Бурас и Мазир Сула. Последният може и да е роден във Франция, но не крие корените си. Сула дори е играл в Алжир.

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Мрезиг, който е дефанзивен халф, записа през този сезон 37 мача, в които е отбелязал 3 гола. Има и 2 асистенции. Едно от попаденията му е златно – това за победата над Урал с 2:0 в баража за оцеляване в елита на Русия. Има и 12 мача за националния отбор на Алжир. Той има договор с Динамо до 2027 година и в момента е оценен на 1,5 млн. евро. Мрезиг се познава отлично с Акрам Бурас. Двамата имат 41 мача заедно на терена с екипа на Белуиздад и дори стават шампиони с този тим. 

Мрезиг има на сметката си още две титли на Алжир, както и една Купа на страната. Носител е и на Арабската купа с националния отбор. Според запознати през тази седмица предстои Левски да представи двама халфове и един от тях може да е именно Мрезиг. "Сините" не са се отказали и от Хусем Тка от Тунис. Мрезиг има трансфер във Визела от Португалия, но той не е особено успешен, защото не записва нито една минута на терена за този тим. 

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