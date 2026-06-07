Трансферът се пече! Мрезиг последва Левски в социалните мрежи

Спряганият за трансфер в Левски Хусем Мрезиг най-вероятно ще облече “синята” фланелка. Индикация за подобен развой даде самият футболист, който последва българския гранд в социалните мрежи.

Левски преговаря с национал на Алжир

Съвпадението не е случайно, тъй като вече стана ясно, че алжирският национал е пред трансфер на “Герена”. Халфът има договор с руския Динамо (Махачкала) до 2027 година, но следването на официалните профили на Левски е явен намек към сегашния му клуб, че иска да премине на “Герена”.

Ако сделката се осъществи, 26-годишният полузащитник ще се събере със сънародниците си Акрам Бурас и Мазир Сула, а с първия дори е бил съотборник в Белуиздад, където двамата печелят шампионската титла на Алжир.

Мрезиг има 12 мача за представителния тим на своята страна, а в кариерата си е спечелил три шампионски титли, Купата на Алжир и Арабската купа. Очаква се “сините” да платят за него около 1,5 млн. евро.

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