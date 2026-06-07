Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

Волейболистите от националния отбор на България надиграха Аржентина с 3:1 (25:18, 19:25, 25:20, 25:21) в контролата между двата тима, играна тази нощ пред близо 5000 зрители в залата на Нюелс Олд Бойс в Росарио.

Това беше последната проверка за момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини преди началото на Лигата на нациите (VNL) при мъжете.

След приятелската среща в Аржентина световните вицешампиони поемат към Бразилия, където ще започнат участието си в първата седмица на Лигата на нациите с мач срещу Белгия. Срещата е в сряда (10 юни) от 19,00 часа българско време.

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Селекционерът Джанлоренцо Бленджини започна със следния стартов състав: Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Жасмин Величков, Алекс Грозданов, Илия Петков и Дамян Колев-либеро.

Впоследствие в игра се появиха още Аспарух Аспарухов, Преслав Петков и Венислав Антов, а Денислав Бърдаров влизаше за изпълнение на сервис.

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Александър Николов стана най-резултатен за България с 20 точки и беше избран за MVP на мача.

За тима на Аржентина Лусиано Висентин завърши с 15 точки.

АРЖЕНТИНА - БЪЛГАРИЯ 1:3 (18:25, 25:19, 20:25, 21:25)

АРЖЕНТИНА: Лусиано Де Чеко, Херман Гомес, Лусиано Висентин, Ян Мартинес Франки, Хоакин Галего, Николас Серба - Франко Масимино-либеро

Старши треньор: ЕДУАРДО ОРАСИО ДИЛЕО

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Жасмин Величков, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ.

Снимки: guillebuelga/voleyrosario за официалната Фейсбук страница на FeVA

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