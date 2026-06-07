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Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

  • 7 юни 2026 | 05:05
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Волейболистите от националния отбор на България надиграха Аржентина с 3:1 (25:18, 19:25, 25:20, 25:21) в контролата между двата тима, играна тази нощ пред близо 5000 зрители в залата на Нюелс Олд Бойс в Росарио.

Това беше последната проверка за момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини преди началото на Лигата на нациите (VNL) при мъжете.

След приятелската среща в Аржентина световните вицешампиони поемат към Бразилия, където ще започнат участието си в първата седмица на Лигата на нациите с мач срещу Белгия. Срещата е в сряда (10 юни) от 19,00 часа българско време.

Белгия завърши със загуба от Франция преди старта на VNL срещу България
Белгия завърши със загуба от Франция преди старта на VNL срещу България

Селекционерът Джанлоренцо Бленджини започна със следния стартов състав: Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Жасмин Величков, Алекс Грозданов, Илия Петков и Дамян Колев-либеро.

Впоследствие в игра се появиха още Аспарух Аспарухов, Преслав Петков и Венислав Антов, а Денислав Бърдаров влизаше за изпълнение на сервис.

Сам Деру: Ще играя за Белгия на Евроволей 2026, ако се налага ще помогна и за VNL
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Александър Николов стана най-резултатен за България с 20 точки и беше избран за MVP на мача.

За тима на Аржентина Лусиано Висентин завърши с 15 точки.

АРЖЕНТИНА - БЪЛГАРИЯ 1:3 (18:25, 25:19, 20:25, 21:25)

АРЖЕНТИНА: Лусиано Де Чеко, Херман Гомес, Лусиано Висентин, Ян Мартинес Франки, Хоакин Галего, Николас Серба - Франко Масимино-либеро

Старши треньор: ЕДУАРДО ОРАСИО ДИЛЕО

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Жасмин Величков, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ.

Снимки: guillebuelga/voleyrosario за официалната Фейсбук страница на FeVA

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