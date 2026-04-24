Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

  • 24 апр 2026 | 15:20
  • 19234
  • 62

Левски има нов собственик и това ще е бизнесменът Атанас Бостанджиев. Новината обяви досегашният мажоритарен акционер Наско Сираков. Легендата на "сините" остава в клуба като президент, но няма да е акционер в клуба.

"И ако някога, след 30-40 или повече години, някой следващ ръководител види тази реч, търсейки решения в тежък период, искам да знае, че Левски не принадлежи на човека, който временно го управлява. Левски принадлежи на историята си. Левски принадлежи на хората. Принадлежи даже и на тези, коиото още не са се родили, но един ден ще го обикнат.

Да ръководиш Левски не е въпрос на власт. Да обичаш Левски не е въпрос на настроение. Да останеш с Левски, когато е най-трудно, не е героизъм - това е чест. За финал ще добавя следното: Незавсимо как завърши този сезон, днес за първи път мога да кажа нещо, което дълго време не смеех да изрека на глас:

"Левскари, успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае. Мога с гордост да заявя, че Левски ще има своя нов дом. От няколко месеца работим върху проект за новия “Георги Аспарухов” - модерно съоръжение, достойно за името Левски и за неговия 12-и играч - привържениците. Това е голяма крачка в развитието на клуба, която ще изисква нов мащаб, нова енергия и друго ниво на отговорност. Затова имам удоволствието да поканя до мен човека, с когото ще направим тази крачка заедно - бъдещият собственик на ПФК Левски, г-н Атанас Бостанджиев", представи Сираков новия собственик на родния гранд..

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Виж всички

Водещи Новини

