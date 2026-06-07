Ще продължи ли историческата серия на Антонели и на най-бляскавата сцена?

Андреа Кими Антонели вече записа името си в историята на Формула 1, превръщайки се в първия пилот, който печели своите първи четири победи в поредни състезания след успехите си в Китай, Япония, Маями и Канада.

Днес 19-годишният италиански пилот на Мерцедес ще се опита да удължи тази своя историческа сцена по време на най-бляскавото състезание в календара на Формула 1, а именно Гран При на Монако. Вчера Антонели увеличи значително своите шансове за пета поредна победа, след като си осигури най-важния полпозишън за сезона, печелейки квалификацията в Княжеството.

Антонели победи Верстапен и ще стартира първи в Монако, втора редица за Ферари

В битката за първото място италианецът изпревари със само 0.043 секунди Макс Верстапен, който ще стартира втори, а на втората редица ще се наредят съотборниците във Ферари Люис Хамилтън и Шарл Леклер. Двамата обаче надали ще могат да се възползват от светкавичните стартове на Скудерията от началото на сезона на изключително тясното трасе в Монте Карло, но не е и невъзможно те да притиснат Антонели и Верстапен в много късия спринт до първия завой.

От третия ред ще стартират Исак Хаджар и Джордж Ръсел, който ще се надява на някакво чудо, за да минимизира загубите си спрямо Антонели в битката между двамата за титлата. Пилотите на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис, който спечели в Княжеството преди година, ще оформят четвъртата редица пред Пиер Гасли и Лиам Лоусън, които ще допълнят челната десетка на стартовата решетка.

Състезанието за Гран При на Монако, шести кръг за сезон 2026 във Формула 1, стартира в 16:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

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Снимки: Sportal.bg