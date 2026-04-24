Феновете на ЦСКА с шествие преди дербито

Феновете на ЦСКА от сектор "Г" организират шествие преди утрешното дерби с Левски от първия кръг на плейофите в efbet Лига. Двубоят между двата отбора стартира в 16:00 часа и ще бъде ръководен от Васил Минев.

Привържениците на "армейците" се събират на ул. "Цар Иван Асен II", откъдето заедно ще се отправят към Националния стадион.

Ето какво написаха от "Трибуна Сектор Г":

"Армейци,

Утре след 12:30 часа започваме да се събираме около фенмагазина на "Иван Асен", за да подгреем подобаващо за предстоящата битка. След като се позабавляваме ще се отправим заедно към Националния стадион, а от вас очакваме 100 % себераздаване и мотивация, за да им се стори последния път на онези отсреща като суха тренировка.

Призоваваме всички да заемат местата си в сектора преди първия съдийски сигнал, с което да избегнем струпванията по входовете и отново е от изключителна важност да слушате инструкциите на човека с микрофона, за да се получи всичко, което сме замислили.

НАПРЕД, АРМЕЙЦИ! САМО ЦСКА!".