  Феновете на ЦСКА с шествие преди дербито

Феновете на ЦСКА с шествие преди дербито

  • 24 апр 2026 | 11:36
Слушай на живо: ЦСКА - Левски

Феновете на ЦСКА от сектор "Г" организират шествие преди утрешното дерби с Левски от първия кръг на плейофите в efbet Лига. Двубоят между двата отбора стартира в 16:00 часа и ще бъде ръководен от Васил Минев.

Привържениците на "армейците" се събират на ул. "Цар Иван Асен II", откъдето заедно ще се отправят към Националния стадион.

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА - Левски
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА - Левски

Ето какво написаха от "Трибуна Сектор Г":

"Армейци,

Утре след 12:30 часа започваме да се събираме около фенмагазина на "Иван Асен", за да подгреем подобаващо за предстоящата битка. След като се позабавляваме ще се отправим заедно към Националния стадион, а от вас очакваме 100 % себераздаване и мотивация, за да им се стори последния път на онези отсреща като суха тренировка.

Призоваваме всички да заемат местата си в сектора преди първия съдийски сигнал, с което да избегнем струпванията по входовете и отново е от изключителна важност да слушате инструкциите на човека с микрофона, за да се получи всичко, което сме замислили.

НАПРЕД, АРМЕЙЦИ! САМО ЦСКА!".

