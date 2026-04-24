Двама от Левски "висят" с картони

Слушай на живо: ЦСКА - Левски

Левски влиза в решителните битки от първенството, а първото изпитание е срещу вечния съперник ЦСКА. Със сигурност емоциите в дербито са големи, но част от играчите на "сините" са предупредени да са изключително сдържани и внимателни.

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

Това са халфът Гашпер Търдин и вратарят Светослав Вуцов. Причината е, че двамата "висят" с картони, като до този момент имат по 4 официални предупреждения. Нов такъв ще означава наказание от Дисциплинарната комисия към БФС с лишаване от състезателни права за един двубой.

След сблъсъка с "армейците", Левски приема на "Георги Аспарухов" ЦСКА 1948 и Лудогорец.