Време е за голямото дерби на България! Очаквания, шествия и съставите за сблъсъка - атмосферата преди ЦСКА - Левски
11-те на ЦСКА и Левски, доста изненади и в двата отбора

  • 13 апр 2026 | 14:54
  • 9217
  • 5
Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА и Левски, които излизат в дербито на 30-ия кръг в efbet Лига.

И в двата отбора има изненади спрямо 11-те, които започваха в предишните срещи. В този на "червените" не попадат Делова, Жордао и Перейра. Вместо тях стартират Иванов, Панайотов и Брахими.

"Сините" пък започват с цели четирима футболисти, чиято първа позиция е на централен защитник. Това са Вуликич, Димитров, Макун и Серафимов. Последните двама ще са съответно ляв и десен бек. Сред титулярите не попадат Камдем и Сула. Левски започва и без типичен централен нападател, тъй като Сангаре е контузен, а Переа и Дуганджич са резерви. Атаката ще води Око-Флекс, а зад него - Бала. По крилата ще нападат Кирилов и Алдаир.

ЦСКА - ЛЕВСКИ

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 14. Иванов, 32. Родригес, 17. Мартино, 30. Панайотов, 99. Ето’о, 11. Брахими, 10. Ебонг, 77. Пиедраита 28. Питас

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 31. Серафимов, 50. Димитров, 4. Макун, 6. Вуликич, 21. Алдаир, 70. Костадинов, 47. Бурас, 11. Око-Флекс, 17. Бала, 99. Кирилов

