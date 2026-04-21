Лудогорец 0:0 ЦСКА, изненади в състава на "орлите", капитанът на "червените" се завръща

Лудогорец и ЦСКА играят при 0:0 в първи полуфинален двубой от турнира Sesame Купа България.

В 11-те на домакините големият отсъстващ е Ивайло Чочев, който остана на пейката. Няма ги контузеният Видал и наказаният Маркус. В тяхно отсъствие атаката поведе Дуа, подпомаган от Алберто Салидо и Круз.

Добрата новина при "червените" е завръщането на капитана Жордао. Халфът пропусна мача с Левски, за да бъде съхранен за днешния сблъсък. Аут за тази среща е Делова, тъй като не е възстановен от контузия. Годой пък е предпочетен за върха на атаката пред Питас.

Домакините започнаха по-активно и в първите минути организираха две добри атаки. Първата бе спряна след навременно излизане на Лапоухов, а втората завърши с блокиран шут на Салидо.

В 6-ата минута Секо се откъсна отляво и стреля от петнайсетина метра, а Лапоухов улови. В ответната атака Перейра се измъкна от отбраната на разградчани след подаване на Мартино, но не успя да намери Годой, който се намираше на празна врата и при точен пас със сигурност щеше да открие резултата.

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 4. Алмейда, 24. Вердон, 3. Недялков, 30. Нареси, 23. Дуарте, 7. Салидо, 14. Станич, 12. Секо, 9. Дуа

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 32. Родригес, 14. Иванов, 17. Мартино, 6. Жордао, 99. Ето’о, 11. Брахими, 10. Ебонг, 38. Перейра, 9. Годой