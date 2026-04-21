ЦСКА без двама основни играчи срещу Левски

ЦСКА няма да може да разчита на двама от основните си футболисти за предстоящото дерби срещу Левски от първия кръг на плейофите в efbet Лига. Сблъсъка със "сините" ще пропуснат капитанът Бруно Жордао и левият бек на "армейците" Анжело Мартино, тъй като двамата получиха червени картони в полуфиналната среща с Лудогорец в Разград, спечелена от софиянци с 2:1 след обрат.

Това означава, че двамата ще трябва да изтърпят наказание от един мач, който се явява именно този с вечния съперник в събота (25 април).

Всъщност новината за Жордао е по-скоро добре приета в "червения" лагер, тъй като португалецът ще пропусне само следващия двубой. При жълт картон, който щеше да бъде девети за него през сезона, халфът щеше да бъде аут, освен за дербито с Левски, и за реванша с Лудогорец следващата седмица.