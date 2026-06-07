Левски поздрави Златко Янков

Ръководството на Левски не пропусна да поздрави една от легендите на българския футбол - Златко Янков, който днес празнува своя 60-годишен юбилей.

"Днес една от легендите на българския футбол и бивш полузащитник на „Левски“ – Златко Янков празнува своя 60-годишен юбилей.

Бронзовият медалист от Световното първенство в САЩ през 1994 година е роден на 7 юни 1966 година в Бургас, а първите шест години от професионалната си кариера прекарва в местните „Нефтохимик“ и „Черноморец“.

Между 1990 и 1995 година е част от „Левски“, като със синия екип записва 168 мача и вкарва 23 гола. Трикратен шампион на България (1992/93, 1993/94 и 1994/95 година) и трикратен носител на Купата на страната (1991, 1992 и 1994 година).

Носи още екипите на испанския „Валядолид“, германския „Юрдинген“, турските „Бешикташ“, „Аданаспор“, „Ванспор“ и „Генчлербирлиги“ и „Локомотив“ (София). Завършва кариерата си с по един сезон за бургаските „Черноморец“ и „Нафтекс“.

За националния отбор дебютира през 1990 година и за девет години записва 80 двубоя с 4 попадения. Освен бронзовия медал от Световното първенство в САЩ през 1994 година, участва още на Мондиала във Франция през 1998 година и на Европейското първенство в Англия през 1996 година.

ПФК „Левски“ честити юбилея на Златко Янков и му пожелава здраве, много лични и професионални успехи и щастливи мигове с любимия „син“ тим", написаха от клуба.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google