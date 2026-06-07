Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски поздрави Златко Янков

Левски поздрави Златко Янков

  • 7 юни 2026 | 09:49
  • 456
  • 2
Левски поздрави Златко Янков

Ръководството на Левски не пропусна да поздрави една от легендите на българския футбол - Златко Янков, който днес празнува своя 60-годишен юбилей.

"Днес една от легендите на българския футбол и бивш полузащитник на „Левски“ – Златко Янков празнува своя 60-годишен юбилей.

Бронзовият медалист от Световното първенство в САЩ през 1994 година е роден на 7 юни 1966 година в Бургас, а първите шест години от професионалната си кариера прекарва в местните „Нефтохимик“ и „Черноморец“.

Между 1990 и 1995 година е част от „Левски“, като със синия екип записва 168 мача и вкарва 23 гола. Трикратен шампион на България (1992/93, 1993/94 и 1994/95 година) и трикратен носител на Купата на страната (1991, 1992 и 1994 година).

Носи още екипите на испанския „Валядолид“, германския „Юрдинген“, турските „Бешикташ“, „Аданаспор“, „Ванспор“ и „Генчлербирлиги“ и „Локомотив“ (София). Завършва кариерата си с по един сезон за бургаските „Черноморец“ и „Нафтекс“.

За националния отбор дебютира през 1990 година и за девет години записва 80 двубоя с 4 попадения. Освен бронзовия медал от Световното първенство в САЩ през 1994 година, участва още на Мондиала във Франция през 1998 година и на Европейското първенство в Англия през 1996 година.  

ПФК „Левски“ честити юбилея на Златко Янков и му пожелава здраве, много лични и професионални успехи и щастливи мигове с любимия „син“ тим", написаха от клуба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски спечели Купата на Бате Шами при набор 2019

Левски спечели Купата на Бате Шами при набор 2019

  • 6 юни 2026 | 20:57
  • 2229
  • 16
Петров: Важно е подкрепата да бъде усетена от тези, които имат нужда

Петров: Важно е подкрепата да бъде усетена от тези, които имат нужда

  • 6 юни 2026 | 20:50
  • 1925
  • 0
Борислав Стойчев е новият треньор на Янтра

Борислав Стойчев е новият треньор на Янтра

  • 6 юни 2026 | 20:46
  • 5407
  • 10
Росен Кирилов: Това са положителни инициативи, трябва да се случват по-често

Росен Кирилов: Това са положителни инициативи, трябва да се случват по-често

  • 6 юни 2026 | 20:39
  • 885
  • 0
Кишишев: Мисля, че се събраха достатъчно пари

Кишишев: Мисля, че се събраха достатъчно пари

  • 6 юни 2026 | 20:29
  • 1563
  • 1
Мишо Александров: Благодаря, Бургас! Заслужавате истински футбол

Мишо Александров: Благодаря, Бургас! Заслужавате истински футбол

  • 6 юни 2026 | 20:28
  • 1271
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

  • 7 юни 2026 | 05:05
  • 20393
  • 7
Левски преговаря с национал на Алжир

Левски преговаря с национал на Алжир

  • 7 юни 2026 | 09:04
  • 7553
  • 8
Финалът на "Ролан Гарос" при мъжете: дълго чакан триумф за Зверев или неочакван шампион

Финалът на "Ролан Гарос" при мъжете: дълго чакан триумф за Зверев или неочакван шампион

  • 7 юни 2026 | 10:30
  • 209
  • 0
Ще продължи ли историческата серия на Антонели и на най-бляскавата сцена?

Ще продължи ли историческата серия на Антонели и на най-бляскавата сцена?

  • 7 юни 2026 | 08:03
  • 5950
  • 1
Германия далеч не блестя, но продължи победната си серия и ще влезе с настроение на Мондиала

Германия далеч не блестя, но продължи победната си серия и ще влезе с настроение на Мондиала

  • 6 юни 2026 | 23:38
  • 20197
  • 122
С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

  • 7 юни 2026 | 00:58
  • 18324
  • 219