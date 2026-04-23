Карик: Несигурността не ми влияе, не знам кога ще има яснота за бъдещето ми

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик увери, че не е разтревожен от това, че клубното ръководство все още не е взело решение дали да го остави на поста за постоянно. Бившият халф бе назначен временно на длъжността до края на сезона, но стабилизира значително резултатите, а и сам заяви, че би искал да остане и да продължи работата. Той сподели, че няма някакъв краен срок, в който би искал да разбере за решението на ръководството.

🚨 Michael Carrick on Man United permanent job: “It’s not something in terms of deadline that I’m really chasing”.



“It will become clear when it becomes clear. I’m here at the moment to help the team and the club get results”. pic.twitter.com/aLZWgHa1UX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2026

“Харесва ми да съм тук, харесва ми ролята, в която съм. Постигнахме добри резултати и сме във форма, но има още много какво да се направи. Искаме да се подобряваме. Има пластовете, до които наистина искаме да стигнем. Ще видим. Продължавам да ви казвам едни и същи неща всяка седмица, защото мога да кажа само това по този въпрос. Харесва ми да съм тук и обичам да върша това. Истинска привилегия е да бъда на тази позиция.

Не бих казал, че нещо ме изненадва, защото съм бил тук доста време и съм виждал доста неща. Работата с играчите е това, което ми харесва. Това е и голямата ми страст - да им помагам да се развиват и да постигат резултати, които да споделят с феновете.

Не знам кога ще има яснота относно моята работа. Не съм сигурен и няма краен срок, който да преследвам. Ще стане ясно, когато стане ясно. Аз съм тук в момента, за да помогна на отбора и на клуба да се постигат резултати. И в момента се справяме добре.

Влияе ли ми несигурността около работата в Манчестър Юнайтед? Не особено, не и на ежедневието ми, на мисленето ми за това как работим с играчите и как подхождам към работата си”, заяви Карик на своята пресконференция преди двубоя с Брентфорд, който е чак в понеделник вечерта.

Англичанинът добави, че Патрик Доргу, който получи контузия по време на победата над Арсенал през януари и пропусна следващите 10 мача, е все по-близо до завръщането си в игра.

“Патрик работи добре, бележи напредък и е все по-близо до това да започне да тренира с нас, което е положително. Лени Йоро? Все още работим. Има възможност да се завърне за следващия мач, но все още не е на 100% сигурно".

