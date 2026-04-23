Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  • 23 апр 2026 | 20:59
  • 1343
  • 0
Карик: Несигурността не ми влияе, не знам кога ще има яснота за бъдещето ми

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик увери, че не е разтревожен от това, че клубното ръководство все още не е взело решение дали да го остави на поста за постоянно. Бившият халф бе назначен временно на длъжността до края на сезона, но стабилизира значително резултатите, а и сам заяви, че би искал да остане и да продължи работата. Той сподели, че няма някакъв краен срок, в който би искал да разбере за решението на ръководството.

“Харесва ми да съм тук, харесва ми ролята, в която съм. Постигнахме добри резултати и сме във форма, но има още много какво да се направи. Искаме да се подобряваме. Има пластовете, до които наистина искаме да стигнем. Ще видим. Продължавам да ви казвам едни и същи неща всяка седмица, защото мога да кажа само това по този въпрос. Харесва ми да съм тук и обичам да върша това. Истинска привилегия е да бъда на тази позиция.

Не бих казал, че нещо ме изненадва, защото съм бил тук доста време и съм виждал доста неща. Работата с играчите е това, което ми харесва. Това е и голямата ми страст - да им помагам да се развиват и да постигат резултати, които да споделят с феновете.

Не знам кога ще има яснота относно моята работа. Не съм сигурен и няма краен срок, който да преследвам. Ще стане ясно, когато стане ясно. Аз съм тук в момента, за да помогна на отбора и на клуба да се постигат резултати. И в момента се справяме добре.

Влияе ли ми несигурността около работата в Манчестър Юнайтед? Не особено, не и на ежедневието ми, на мисленето ми за това как работим с играчите и как подхождам към работата си”, заяви Карик на своята пресконференция преди двубоя с Брентфорд, който е чак в понеделник вечерта.

Англичанинът добави, че Патрик Доргу, който получи контузия по време на победата над Арсенал през януари и пропусна следващите 10 мача, е все по-близо до завръщането си в игра.

“Патрик работи добре, бележи напредък и е все по-близо до това да започне да тренира с нас, което е положително. Лени Йоро? Все още работим. Има възможност да се завърне за следващия мач, но все още не е на 100% сигурно".

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

