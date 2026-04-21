Коби Мейну се е разбрал с Манчестър Юнайтед

Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Коби Мейну е постигнал договорка за нов контракт с клуба, информират повечето авторитетни медии в Англия. Халфът ще подпише петгодишен договор със заплата от 150 хиляди паунда, което е около четири пъти по-голямо възнаграждение от настоящата му заплата. Това е много важен ход от страна на клуба от “Олд Трафорд”, откъдето от доста време водят преговори, които да гарантират бъдещето на един от най-перспективните млади футболисти на клуба. Медиите допълват, че най-вероятно удължаването на контракта вероятно ще бъде обявено официално след края на сезона.

Това е впечатляваща трансформация в ситуацията на Коби Мейну, който получаваше изключително малко шансове при предишния наставник на тима Рубен Аморим. Именно тази ситуация обуславяше многото спекулации, че полузащитникът ще напусне клуба още през зимната пауза. Ситуацията около полузащитникът се промени коренно след идването на Майкъл Карик. Той бързо се превърна в един от основните играчи в тактиката на временния мениджър и бързо си възвърна мястото в тима, а новият договор ще докаже, че на “Олд Трафорд” планират да градят бъдещето на Манчестър Юнайтед около юношата на клуба.

Снимки: Imago