  3. Коби Мейну се е разбрал с Манчестър Юнайтед

Коби Мейну се е разбрал с Манчестър Юнайтед

  • 21 апр 2026 | 19:17
  • 1444
  • 0

Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Коби Мейну е постигнал договорка за нов контракт с клуба, информират повечето авторитетни медии в Англия. Халфът ще подпише петгодишен договор със заплата от 150 хиляди паунда, което е около четири пъти по-голямо възнаграждение от настоящата му заплата. Това е много важен ход от страна на клуба от “Олд Трафорд”, откъдето от доста време водят преговори, които да гарантират бъдещето на един от най-перспективните млади футболисти на клуба. Медиите допълват, че най-вероятно удължаването на контракта вероятно ще бъде обявено официално след края на сезона.

Видич: В Лондон не казват името на консула, а на Бербатов, Стоичков и Стилиян

Това е впечатляваща трансформация в ситуацията на Коби Мейну, който получаваше изключително малко шансове при предишния наставник на тима Рубен Аморим. Именно тази ситуация обуславяше многото спекулации, че полузащитникът ще напусне клуба още през зимната пауза. Ситуацията около полузащитникът се промени коренно след идването на Майкъл Карик. Той бързо се превърна в един от основните играчи в тактиката на временния мениджър и бързо си възвърна мястото в тима, а новият договор ще докаже, че на “Олд Трафорд” планират да градят бъдещето на Манчестър Юнайтед около юношата на клуба.

Как Видич се отказа от първия си медал в Манчестър Юн, но спечели феновете
Снимки: Imago

Пеп: Арсенал все още е на върха! И двата отбора знаят, че не могат да губят точки

Флик: Отпадането от ШЛ ни нарани, но трябва да използваме мотивацията

Словакия остана без селекционер след неуспешните плейофи

Компани: Магическият Мусиала ще се завърне на 100%, очаква ни война срещу Байер

Изповедта на Лавеци за светлината отвъд мрака

Астън Вила затваря цяла трибуна на “Вила Парк”, за да увеличи капацитета на стадиона

Лудогорец 1:0 ЦСКА, куп груби грешки на разградчани, но "червените" пропуснаха два пъти срещу вратаря

Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

Видич: В Лондон не казват името на консула, а на Бербатов, Стоичков и Стилиян

Стефан Григоров спечели бронз на Европейското по борба в Тирана

Видич: Имате работа да вършите, ние в Сърбия също имаме проблеми за решаване

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

