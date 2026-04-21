В Англия твърдят, че Ман Юнайтед може да измъкне Чуамени от Реал Мадрид

Дефанзивният халф на Реал Мадрид Орелиен Чуамени е приоритет в трансферния списък на Манчестър Юнайтед. „Червените дяволи“ виждат 26-годишния футболист като заместник на Каземиро, който ще напусне клуба в края на сезона, пише The ​​Telegraph. Според източника, клубът от Манчестър Юнайтед планира да придобие класен дефанзивен халф това лято. Подчертава се, че бъдещето на Чуамени в Реал Мадрид може да зависи от това дали клубът ще привлече нов халф или ще трябва да продаде някого, за да финансира сделката. Този сезон французинът е участвал в 44 мача във всички турнири, като е отбелязал два гола и е дал две асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2028 г. Според портала Transfermarkt, пазарната стойност на футболиста е 75 милиона евро.

Коби Мейну се е разбрал с Манчестър Юнайтед

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages